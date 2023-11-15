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Bakan'dan asgari ücret açıklaması

Bakan'dan asgari ücret açıklaması
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, aralık ayında başlayacak asgari ücret görüşmelerine ilişkin, "Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme ilkesi bizim için en temel ilke olacak" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM'de AKP'nin grup toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının ne zaman başlayacağıyla ilgili, "Aralık ayının ilk haftasında inşallah işçi, işveren temsilcilerini davet edeceğiz. Komisyon çalışmalarımızı bu şekilde başlatmış olacağız. Süreç bir ilerlesin bakalım" şeklinde konuştu. 

Işıkhan, açıklamasına "Her zaman söylediğimiz gibi, Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek ilkesi bizim için en temel ilke olacak. Bu şekilde bir planlama içerisindeyiz inşallah" diyerek devam etti.

Bakan Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçileri temsil eden Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun komisyonda asgari ücretle çalışan işçilere de yer vereceğini açıklamasıyla ilgili de, "Tabii ki her tarafı dinleyeceğiz. Sosyal diyalog bizim en önemli iletişim aracımız. Sosyal diyalog mekanizmasıyla bu şekilde harekete geçeceğiz inşallah. Katkı getireceğine inanıyorum" dedi. 

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Etiketler asgari ücret Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
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