Bakan'dan atama hayali kuran binlere kötü haber!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kilis'e bir ziyaret gerçekleştirdi.

Kilis'e ziyarette bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2020 yılında ne kadar öğretmen alımı yapılacağı sorusuna cevap vermekten kaçındı. Kilis Valiliği'ni ziyaret eden Selçuk, Valilik Şeref Defterini imzaladıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Selçuk, 2020 yılında ne kadar öğretmen alımı yapılacağı sorusu üzerine “Bugünümüzün konusu değil, inşallah başka bir zaman değerlendiririz” dedi.

Bakan Selçuk’a, AK Parti Kilis Milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal, Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş ile daire amir ve müdürleri eşlik etti.



