Bakan'dan EYT'lilere bir kötü haber daha: ''Mümkün değil!''

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanların belirli bir yaşa ulaşmadan emekli olmalarının mümkün olunamayacağını açıkladı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, prim sayısı ve yıl olarak çalışma koşullarını tamamlayan sigortalıların, yaş sınırı olmaksızın emekli olabilme taleplerini, soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı.

Gürer, Bakan Vedat Bilgin tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği yazıl soru önergesinde, “Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak tanımlanan, gün ve primini ödediği halde 1999 yılında yapılan düzenleme ile emeklilik yaşı 58’e çıkarılan, 2008 yılındaki düzenleme ile de 65 yaşa kademeli olarak yükseltilen emeklilik hakkı kazanmaya yönelik bir düzenleme düşünülmekte midir? Bu düzenlemeden SGK’ya kayıtlı kaç kişi etkilenmektedir? Emekliliğe hak kazanıp yaşa yakılanların emeklilik hakkının verilmesi düşünülmekte midir?” şeklinde sorular yöneltti.

BAKAN BİLGİN YANITLADI

Gürer’in önergesine yanıt veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, mevcut düzenlemeye göre, sigortalıların emekliliğe hak kazanabilmeleri için; "Belli bir yaşa ulaşma, belli bir süre prim ödeme, belli bir süre sigortalı olma ve Bakanlığımızdan yazılı istekte bulunma koşullarının birlikte yerine getirilmesi" gerektiğini açıkladı.

Bakan Bilgin, söz konusu koşullardan herhangi biriin eksik olması halinde, sigortalıya aylık bağlanmasına imkân bulunmadığını belirti.

"MAĞDURİYET YARATILDI"

Önerge sahibi CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kamuoyunda EYT’liler olarak bilinen emeklilikte yaşa takılanların, prim gününü doldurmuş olmalarına rağmen mevcut koşullarda 58 yaşını bekleyecek olmasının, yüzbinlerce sigortalıyı her açıdan mağdur ettiğini belirtti.

Gürer, primini tam olarak ödemiş, gününü doldurmuş sigortalının, emeklilik haklarının sonradan yapılan düzenleme ile yaş engeline takılıp emekliliklerinin engellendiğini belirterek "Önemli bir mağduriyet yaratılmıştır.” diye konuştu.

Gürer “AKP‘li bazı isimler Emeklilikte Yaşa Takılanlar için belli aralıklarla çözüme yönelik umutlandırıcı açıklamalar yapıp, sonra geri çark ediyor. AKP’liler emekçilerin mağduriyeti yanında umutları ile de oynuyorlar. Emeklilikte Yaşa TakılanIar hak ettikleri emeklilik haklarını istiyor. İşe başladıkları koşullarda emekli olmayı bekliyor. Erken emeklilik değil. 25 yıl çalışıp, primini ödeyip, gününü tamamladığı için hak ettiği emeklilik hakkının verilmesini istiyor. 53 yaşında emekliliği hak edip yaşa takılan emekli olamadığı gibi iş yerinde işveren yaşlısın diye iş vermediği için ciddi mağduriyet yaşıyor.

İşsiz olduğunda SGK primi ödemediği içinde sağlık hizmeti dahi alamıyorlar. EYT sorunu Cumhur ittifakı aralıklı olarak gündeme getirip çözümünde ise mevcuttu sahiplenerek çözümsüzlüğü sürdürüyorlar. Bu böyle gitmez. Önemli ve geniş bir kesimi ilgilendiren mağduriyet sonlandırılması şarttır. Emeklilikte Yaşa Takılanların mutlaka hakları iade edilmelidir” diye konuştu.

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