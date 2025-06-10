Bakanlık yüzlerce kişilik istihdam için işe alıma başlıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 360 kişilik sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 360 sürekli işçi alımı yapacağını açıkladı. Resmî ilana göre, alınacak personelin 288’i engelli, 72’si eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlardan oluşacak.

İlana başvurmak isteyen adaylar, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet adresi üzerinden işlem yapabilecek. Başvurular 16 Haziran 2025 tarihine kadar devam edecek. Başvuru sürecinde, adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adresler esas alınacak.

Adaylar, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyeri için başvuru yapabilecek. Aynı anda birden fazla başvuru yapılması halinde, tüm başvurular geçersiz sayılacak. Bu nedenle, tercih yapılırken dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Bakanlık, ilana dair tüm detayların ve başvuru şartlarının İŞKUR’un resmi internet sitesinde yer aldığını belirtti. Adayların süreci yakından takip etmeleri ve gerekli belgeleri eksiksiz şekilde tamamlamaları istendi.