Bayramda çalışacaklar ödenecek olan mesai ücreti belli oldu

Pazar günü başlayacak olan ve haftaya Pazartesi ve Salı günü devam edecek olan Ramazan Bayramı'nda çalışacak olan çalışanlara ödenmesi gereken mesai ücreti belli oldu.

2025 yılında Ramazan Bayramı’nın ilk günü 30 Mart Pazar gününe denk geliyor. Ancak hafta sonu tatili ile birleşmediği için tatil süresi uzamayacak. Resmi takvime göre, bayram tatili 3,5 gün olarak belirlendi.

Çoğu çalışan için bayram aynı zamanda tatil demek olsa da pek çok sektör bayramda mesaiye devam ediyor.

Ancak bayramda işçi çalıştıran işverenlerin mesai ödeme yükümlülüğü bulunuyor. Peki Ramazan Bayramı'nda çalışanlar ne kadar mesai ücreti alacak ?

Bayramlarda çalışanlara ödenmesi gereken ek ücret yani bayram mesai ücreti çalışanların günlük ücretlerinin 2 katı olarak belirlenmiştir. Bu tutar çalışanın aylık brüt maaşının 30'a bölünüp günlük ücreti belirlendikten sonra çıkan rakamı 2 ile çarparak hesaplanır.

2025 yılı için brüt asgari ücret 26.005 TL olarak belirlemişti. Asgari ücret üzerinden yapılan hesaplamaya göre bayramda çalışan her işçiye günlük 866,85 TL ek ücret ödenmesi gerekiyor.

Ancak eğer bayram hafta sonuna denk gelirse ve bir işçi haftasonuna denk gelen bayram günü çalışıyorsa o zaman mesai ücret 2,5 katına çıkar ve asgari ücret üzerinden yapılan hesaplamaya göre hafta içi için 866,85 TL olarak hesaplanan günlük bayram mesai ücreti 1.300 TL'ye yükselir.

2025 Ramazan Bayramı’nda arife günü Cumartesi, bayramın 1. günü Pazar olduğundan, hafta sonu çalışan bir işçiye ek olarak 1.950 TL ödeme yapılacak. Toplamda 3,5 günlük bayram mesaisinde çalışan bir işçi 3.683 TL ek mesai ücreti alacak.

Ayrıca bir işçi bayramda ek mesai yaparsa yüzde 50 oranında ek mesai ücreti almaya da hak kazanır.

15 gün izinle 45 gün tatil imkanı var...

Öte yandan 2025 yılında çalışanlar 15 gün yıllık izin kullanarak toplamda 45 gün tatil yapabilecekler

İşte 2025 yılının resmi tatilleri ve 13 gün izinle 40 gün izin yaptıracak o tarihler:

2025 yılı Ramazan Bayramı tarihi

30 Mart Pazar gününe denk gelen Ramazan Bayramı tatili, 1 Nisan Salı günü bitiyor. Bu tatili daha uzun bir tatile dönüştürmek isteyenler, haftanın kalan 3 gününü de izin alarak 9 günlük bir tatile çıkarabilir.

2025 yılı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tarihi

23 Nisan hafta ortasına denk geliyor. İsteyenler hafta başı 2 gün izin alıp bu bayramı 5 günlük uzun bir tatil haline getirebilirler.

2025 yılı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tarihi

1 Mayıs 2025 yılında perşembe gününe denk geliyor. Cuma günü de 1 günlük izin alınarak bu tatil de 4 günlük biraz daha uzun bir tatile dönüştürülebilir.

2025 yılı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tarihi

19 Mayıs, 2025 yılında pazartesi gününe denk geliyor. Böylece izin kullanmaya gerek kalmadan 3 günlük kısa bir tatil planlamak mümkün olacak.

2025 yılı Kurban Bayramı tarihi

2025 yılında Kurban Bayramı 6 Haziran cuma günü başlıyor, 9 Haziran sona eriyor.. Ancak bu bayramı da uzun bir tatile dönüştürmek isteyenler 4 gün izin alıp 9 günlük bir tatil yapabilecekler.

2025 yılı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü tarihi

15 Temmuz 2025 Salı gününe denk geliyor. Çalışanların pazartesi günü de izin alması halinde, 4 günlük bir tatil elde etmeleri mümkün olacak.

2025 yılı 30 Ağustos Zafer Bayramı

2025 30 Ağustos Zafer Bayramı cumartesi gününe denk geldiği için hafta sonu planı yapmak isteyenlerin kullanacağı kısa bir tatil olarak görünüyor.

2025 yılı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tarihi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, çarşamba gününe denk geliyor. Ancak isteyenler hafta başı 2 gün izin alıp 5 günlük daha uzun bir tatil yapabilirler.