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Bayramda çalışanın yasal hakkı: İşte tatil günü işçi çalıştıran patronlar ödemesi gereken ücret

Bayramda çalışanın yasal hakkı: İşte tatil günü işçi çalıştıran patronlar ödemesi gereken ücret
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Pazar günü başlayacak olan ve haftaya Pazartesi ve Salı günü devam edecek olan Ramazan Bayramı'nda çalışacak olan çalışanlara ödenmesi gereken mesai ücreti belli oldu.

Ramazan Bayramı’nın ilk günü 30 Mart Pazar gününe denk geliyor. Geçtiğimiz akşama kadar 3 gün olarak resmi izin olacağı beklenen bayram tatili Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "kamuda bayram iznini uzatıyoruz" açıklamasıyla sadece kamu çalışanları için 9 güne çıkartılmıştı.

Ancak özel sektör genelinde bazı şirketler dışında bayram tatili 3,5 gün olacak. Kimi özel şirketler çalışanlarına "yıllık izinlerinden zorunlu izin vererek" bayram tatilini 9 güne çıkartırken kimi şirketler ise bu tatil uzatma kararını uygulamayacak.

Durum böyle olunca çoğu özel sektör çalışanı bayramda mesaiye devam edecek.

Ancak bayramda işçi çalıştıran işverenlerin mesai ödeme yükümlülüğü bulunuyor. Peki Ramazan Bayramı'nda çalışanlar ne kadar mesai ücreti alacak ?

Bayramlarda çalışanlara ödenmesi gereken ek ücret yani bayram mesai ücreti çalışanların günlük ücretlerinin 2 katı olarak belirlenmiştir. Bu tutar çalışanın aylık brüt maaşının 30'a bölünüp günlük ücreti belirlendikten sonra çıkan rakamı 2 ile çarparak hesaplanır.

2025 yılı için brüt asgari ücret 26.005 TL olarak belirlemişti. Asgari ücret üzerinden yapılan hesaplamaya göre bayramda çalışan her işçiye günlük 866,85 TL ek ücret ödenmesi gerekiyor.

Ancak eğer bayram hafta sonuna denk gelirse ve bir işçi haftasonuna denk gelen bayram günü çalışıyorsa o zaman mesai ücret 2,5 katına çıkar ve asgari ücret üzerinden yapılan hesaplamaya göre hafta içi için 866,85 TL olarak hesaplanan günlük bayram mesai ücreti 1.300 TL'ye yükselir.

2025 Ramazan Bayramı’nda arife günü Cumartesi, bayramın 1. günü Pazar olduğundan, hafta sonu çalışan bir işçiye ek olarak 1.950 TL ödeme yapılacak. Toplamda 3,5 günlük bayram mesaisinde çalışan bir işçi 3.683 TL ek mesai ücreti alacak.

Ayrıca bir işçi bayramda ek mesai yaparsa yüzde 50 oranında ek mesai ücreti almaya da hak kazanır.

 

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