Birleşik Kamu-İş, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı öncesinde 2024 yılı asgari ücret rakamına ilişkin talebini açıkladı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2024 yılı asgari ücret zammını belirlemek için şimdiye kadar 2 kez toplansa da henüz net bir rakam masaya gelmiş değil.

İkinci toplantısını Pazartesi günü yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'yla birlikte Türkiye İstatistik Kurumu'nun temsilcileri ekonomik verileri paylaşırken henüz pazarlıkların başlamadığı toplantının 3'üncüsü bekleniyor.

Üçüncü toplantı öncesinde ise asgari ücret zammı ile ilgili açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son olarak bugün Birleşik Kamu İş Görenleri Sendikaları Konfederasyonu (Birleşik Kamu-İş), ikinci toplantısı tamamlanan asgari ücret görüşmeleriyle ilgili yazılı bir açıklama yayımladı.

Birleşik Kamu-İş asgari ücret talebini açıkladı

Birleşik Kamu İş Görenleri Sendikaları Konfederasyonu Genel Sekreteri Özgür Aras’ın imzasını taşıyan açıklamada özetle şunlar kaydedildi:

“Ülkemizde işçilerin çok büyük bölümü asgari ücret ve asgari ücrete yakın bir ücretle çalışmaktadır. Asgari ücret bırakın geçinmeyi, açlık sınırının bile oldukça altında kalmaktadır.

Temmuz 2023’ten geçerli olacak asgari ücret belirlenirken de söylediğimiz gibi sendikalarla iktidar arasında seçimlerden önce imzalanan toplu sözleşmenin detayları esas alınarak belirlenmelidir.

Bu sözleşme ile kamuda işçi olarak çalışanların en düşük maaşı önce 15 bin liraya çıkarılmış ve bu tutara yüzde 45 oranında zam yapılarak 2023 yılının ilk altı ayı için 21 bin 750 lira olarak belirlenmişti.

Aynı toplu sözleşmeyle işçilere yılın ikinci yarısı için yüzde 15 zam yapılmıştı ve en düşük kamu işçisinin net maaşı 25 bin 12 lira olmuştu.

Bu tutara 2024 yılı başında yılbaşında 2023 ikinci yarısına ait enflasyon farkıyla birlikte yüzde 33 oranında (yüzde 23 enflasyon farkı yüzde 10 toplu sözleşme zammı) zam yapılması kaçınılmaz gözüküyor.

Bu zamla birlikte en düşük kamu işçisi ücreti 1 Ocak 2024’ten itibaren 33 bin 266 liraya çıkıyor.

33 bin 266 TL asgari ücret istediler

Asgari ücretin de kamu işçilerinin 2024 yılında alacağı en düşük ücret seviyesine çıkarılarak 33 bin 266 lira olarak belirlenmesi gerekiyor.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak; asgari ücretin sadece çalışanların değil ailelerinin de temel ihtiyaçları dikkate alınarak 2024 yılı için asgari ücretin net 33 bin 266 lira olarak belirlenmesini bekliyoruz."

AK Parti 2024'te 1 kez zamda ısrarcı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan başta olmak üzere AK Parti iktidarı "2024'te bir kez zam yapma kararı"nın arkasında durmakta devam ederken çalışanlar, muhalefet, ekonomistler ve Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na katılan işçi sendikaları iktidarın bu kararından vazgeçmesi gerektiğini savunuyor.

2024 yılı asgari ücret zammı için beklenti %35 ile %45 arasında zam yapılması olurken, Türk-İş'in Pazartesi günü yapılacak ikinci toplantıda masaya getireceği zam oranı teklifi de zamlı maaş teklifi de belli oldu.

Türk-İş'ten "tek zam derlerse masadan kalkarız" resti

Öte yandan Türk-İş Genel Başkanı Ergun Atalay iktidarın asgari ücrete 2024 yılında tek zam verilmesi konusunda diretmesi durumunda ya da kulislerde konuşulan yüzde 25'lik zam ile 14 bin TL civarında hesaplanan açlık sınırıyla masaya 2024 yılı zamlı asgari ücret olarak gelmesi durumunda masadan kalkacaklarını belirterek "Öyle şey olmaz” demişti.

Asgari ücret pazarlığının başlayacağı rakam belli oldu

Asgari ücretle ilgili beklentilerini açıklayan Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz şu ifadeleri kullandı; "Asgari ücretle ilgili minimum yüzde 38 zam üzerinden pazarlık başlayacaktır. Yüzde 38 oranı da 15 bin 734 TL'ye denk geliyor. Buradan başlayıp refah payı şeklinde eklenti olursa yüzde 40-50 arasında yani 16 bin TL ile 17 bin 103 TL arasında olacağını düşünüyorum. Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu dolar kuru 29.62 olarak açıklandı. Asgari ücret 17 bin 103 TL olursa, dolar bazında 577 dolara denk geliyor. Asgari ücret geçen sene ocak ayında 482 dolara denk gelmişti. Eski Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, 500 dolar hedefini vermişti. Eğer asgari ücrete yüzde 50 oranında artış yapılırsa bu dolar bazlı rekor demektir."

Açlık ve yoksulluk sınırı rakamları

Türkiye'de milyonlarca kişi, asgari ücret, emekli maaşı ve memur maaşlarına yapılacak olan zam oranını merakla beklerken DİSK Birleşik Metal-İş Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM) Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2'nci toplantısından 3 gün önce ( 15 Aralık Cuma günü ) Kasım 2023 açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı.

BİSAM'ın açlık ve yoksulluk sınırı raporuna göre Türkiye'de dört kişilik bir aile için kasımda açlık sınırı 13 bin 745 lira, yoksulluk sınırı ise 47 bin 544 lira olarak hesaplandı. Buna göre kasım ayı itibarıyla, dört kişilik bir ailenin aylık mutfak harcamasını kapsayan açlık sınırı 13 bin 745 TL’ye; eğitim, sağlık, barınma, eğlence, ısınma ve ulaşım giderlerini kapsayan yoksulluk sınırı ise 47 bin 544 TL’ye ulaştı. BİSAM’dan yapılan yazılı açıklamada, kasım ayında sağlıklı ve dengeli beslenmenin günlük maliyetinin ise 458 TL’ye ulaştığı belirtildi.

Kulislerdeki senaryolara göre olası zamlı asgari ücret hesaplaması

Asgari ücrete gelecek zam oranlarına göre oluşacak net ve brüt rakamlar ise şu şekilde:

Yüzde 35’lik zamda net 15 bin 392 lira, brüt 18 bin 109 lira

Yüzde 40’lık zamda net 15 bin 962 lira, brüt 18 bin 779 lira

Yüzde 45’lik zamda net 16 bin 532 lira, brüt 19 bin 450 lira

Yüzde 50’lik zamda net 17 bin 103 lira, brüt 20 bin 121 lira

Yüzde 55’lik zamda ise net 17 bin 673 lira, brüt 20 bin 791 olacak.

Mevcut asgari ücret ne kadar ?

1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanılan 2023 yılı son brüt asgari ücret günlük 447,15 TL , aylık 13.414,50 TL olarak belirlenmişti. 2024 yılı asgari ücret zammının hesaplara yatacağı 1 Şubat 2024 tarihine kadar asgari ücretlinin eline aylık net olarak 11.402,32 TL geçecek.