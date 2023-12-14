Asgari ücrette kahreden hesap ortaya çıktı

DİSK Araştırma Merkezi, 2003 yılından 2023 yılının Kasım ayına kadar olan 20 yıllık sürede asgari ücretin "altın alım gücü" istatistiklerini açıkladı....

DİSK Araştırma Merkezi (DİSK-AR) tarafından yapılan çalışmaya göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 20 Kasım tarihli ortalama cumhuriyet altını fiyatları baz alındığında, asgari ücret sadece döviz karşısında değil altın karşısında da önemli ölçüde değer kaybetti.

TCMB verilerine göre 2003 yılında asgari ücretin yıllık tutarı ile 25 altın alınabilmekteydi.

Cumhuriyet altın fiyatının 2005 yılında ortalama 133,38 liraya yükselmesine karşın asgari ücretlinin bir yıllık ücretinin 4 bin 200 liraya çıkması ise 31,5 cumhuriyet altını alınabileceğini gösteriyordu. Bu rakam aynı zamanda en yüksek alım gücünün olduğu yıla işaret ediyordu.

Sonraki yıllarda ise asgari ücret, altın karşısında değer kaybını sürdürdü. Yıllık alım gücü olarak 24 ile 10 cumhuriyet altını arasında seyreden asgari ücret, en dramatik değer kaybını ise 2022 yılında yaşadı.

Buna göre 2022 yılında asgari ücret Ocak ve Temmuz'da artırılmasına karşın asgari ücretlinin yıllık ortalama geliri ile alabildiği altın sayısı 8,9 oldu.

Bu yıl ortalama fiyatlarla 11,8 altın alabilen asgari ücretli, kasım ayında ise 9,5 altın alabiliyor.

Yıllara göre asgari ücret ve altın alım gücü