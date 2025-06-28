İndirim sevinci kısa sürdü: Akaryakıta bir zam daha!

Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişti. Perşembe günü gelen indirimle 50 liranın altına gerileyen motorin fiyatı yeniden 50 liranın üzerine çıktı.

Akaryakıt fiyatları baş döndürmeye devam ediyor. Perşembe günü yapılan indirimin sevinci kısa sürdü. 50 liranın altına düşen motorin fiyatları bugün yapılan zamla birlikte yeniden 50 liranın üstüne çıktı.

İsrail-İran savaşıyla yükseleşen brent petrol fiyatı 80 doları test ettikten sonra ateşkesin sağlanmasıyla 70 doların altına geriledi.

Bugün ise akaryakıt fiyatları yeniden güncellendi. Motorinin litre fiyatına 1 lira 14 kuruş zam geldi. Benzin ve LPG fiyatlarında ise değişiklik olmadı.

İran ve israil arasında 12 gün süren çatışmalar öncesi motorinin litresi 46 liradan, benzinin litresi 48 liradan satılıyordu.

Akaryakıt fiyatlarına peş peşe gelen zamlarla motorin fiyatı 53 lirayı, benzin fiyatı 55 lirayı aşmıştı.

İşte 28 Haziran Cumartesi günü itibariyle bazı illerimizdeki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Ankara güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 49,57 TL

Motorin fiyatı: 51,07 TL

LPG fiyatı: 26,54 TL

İstanbul güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 48,89 TL

Motorin fiyatı: 50,20 TL

LPG fiyatı: 26,63 TL

İzmir güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 49,90 TL

Motorin fiyatı: 51,41 TL

LPG fiyatı: 26,59 TL

Antalya güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 50,74 TL

Motorin fiyatı: 52,19 TL

LPG fiyatı: 27,08 TL

Diyarbakır güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 50,89 TL

Motorin fiyatı: 52,42 TL

LPG fiyatı: 26,19 TL

Edirne güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 49,75 TL

Motorin fiyatı: 51,31 TL

LPG fiyatı: 25,98 TL

Hatay güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 50,32 TL

Motorin fiyatı: 51,81 TL

LPG fiyatı: 25,70 TL

Kahramanmaraş güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 50,56 TL

Motorin fiyatı: 52,03 TL

LPG fiyatı: 25,77 TL

Kars güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 50,66 TL

Motorin fiyatı: 52,13 TL

LPG fiyatı: 27,12 TL

Manisa güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 49,98 TL

Motorin fiyatı: 51,50 TL

LPG fiyatı: 26,42 TL

Muğla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 50,35 TL

Motorin fiyatı: 51,88 TL

LPG fiyatı: 27,32 TL

Osmaniye güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 50,31 TL

Motorin fiyatı: 51,81 TL

LPG fiyatı: 25,19 TL

Rize güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 50,37 TL

Motorin fiyatı: 51,85 TL

LPG fiyatı: 26,89 TL

Trabzon güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 50,36 TL

Motorin fiyatı: 51,85 TL

LPG fiyatı: 26,51 TL

Van güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 51,01 TL

Motorin fiyatı: 52,47 TL

LPG fiyatı: 27,50 TL

Türkiye'de akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor ?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.