Bahçeli, Terörsüz Türkiye süreci için son tarihi açıkladı

Eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan'a yaptığı çağrı ile Terörsüz Türkiye sürecini başlatan MHP lideri Bahçeli, sürecin tamamlanacağı tarihi de açıkladı.

"Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Gülseven Medya Yönetim Kurulu Başkanı Necat Gülseven ve tv100 Genel Yayın Yönetmeni Deniz Gürel'e konuşan MHP lideri Bahçeli, sürecin ne zaman tamamlanacağını işaret etti.

Bahçeli, "Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanmasını bekledigini söyledi.

Bahçeli, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaşayan Kürtlerin de terörün bitmesi için sürdürülen çalışmaları sahiplendiğini ve istisnasız şekilde destek vermesinin "Terörsüz Türkiye" hedefinin başarıyla tamamlanmasının teminatlarından olduğunu vurguladı.