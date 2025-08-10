  1. Anasayfa
  3. Bebek katili Öcalan'dan sürpriz mektup: ''Topraklarınıza döneceksiniz''

Güncelleme:

Terör örgütü PKK'nın elebaşı Öcalan, İmralı'dan Irak'taki Mahmur Mülteci Kampı'na mektup yazarak "Sürecin ilerlemesiyle topraklarınıza döneceksiniz" dedi.

"Terörsüz Türkiye" olarak adlandırılan yeni çözüm sürecinde eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan'ın aktif olarak rol alması, dönem dönem çarpıcı ifadelerin yer aldığı mektup ve açıklamalar yayımlaması sürüyor.

Son olarak Öcalan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da "PKK’nın kuluçka makinesi" diye tanımladığı Irak'taki Mahmur Mülteci Kampı'na mektup yazdı.

Öcalan, kampta kalanlara seslenerek "Görüşmelerimizin önemli bir konusu da Mahmur halkımızın durumudur. Şüphesiz sürecin ilerlemesiyle buradaki halkımızın kendi topraklarına dönüşleri de gerçekleşecektir" mektupta yer vermesi dikkat çekti.

Öcalan, mektubunda "Avrupa, Mahmur ve tüm sürgündekiler için şunu düşünüyorum: Tümünün dönüşü kolektif olacak ve coğrafyayı biz belirleyeceğiz. Dönmek istiyorlar mı?" ifadesini kullandı.

 

 

