Dursun Özbek'ten Osimhen için yeni açıklama

DURSUN ÖZBEK: GALATASARAY’IN MİSYONU AVRUPA’DA BAŞARILI OLMAK

Sezon öncesi değerlendirmelerde bulunan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, “Çok güzel bir gece. Burada sarı-kırmızı renklere gönül veren kardeşlerimizle beraber 25’inci şampiyonluğu ve 5’inci yıldızı kutlayacağız. Geçen sene de gelmiştik, ondan evvel de gelmiştik emeği geçenlere teşekkür ederim. Burası bizim uğurumuz, kutlamaları yaptıktan sonra 26’ıncı şampiyonluğumuz için çalışmalara başlayacağız. İnşallah seneye buradayız. Osimhen ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Tabii kendisinin vereceği bir karar, onu bekliyoruz. İnşallah güzel bir sezonda kadromuzu bozmadan devam ederiz. Kaleci çalışmalarımız da devam ediyor. 4-5 tane alternatif çalışmamız var. Bu sene Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacağız. Galatasaray’ın misyonu Avrupa’da başarılı olmak. Bu sene hem ligi hem Avrupa’yı hem de Türkiye Kupası’nı kovalayacağız. Başarılı bir sezon geçireceğimizi umuyorum. Biz yönetim olarak arkadaşlarımla beraber elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bizim amacımız bugün burada olduğu gibi Galatasaraylıları sevince boğmak, onlarla şampiyonlukları kutlamak” dedi.