MSB acı haberi verdi: Libya'da görev yapan albay şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Libya'da görev yapan Hv.P. Alb. İsmail Haldun Maden'in geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Libya’da görev yapmakta olan Hv.P. Alb. İsmail Haldun Maden, geçirdiği kalp krizi neticesinde derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 27 Haziran tarihinde şehit olmuştur." denildi.

İHA