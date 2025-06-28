Özgür Özel kritik kurultay davası öncesi resti çekti!

CHP lideri Özgür Özel, kurultay davası öncesi yaşanan tartışmalara ilişkin ''Ne butlan olacak ne kayyum! Partiyi seçilmeyen kimseye teslim etmeyiz'' dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisine yönelik kurultay davasına ilişkin, "Ne butlan olacak ne kayyum olacak! Olsa dahi partiyi seçilmeyen kimseye teslim etmeyeceğiz. Ancak bu yapılanlar yüzünden olan partiye olacak" diye konuştu.

Özel, Nefes Gazetesi’nden gazeteci Deniz Zeyrek’in sorularını yanıtladı.

Özel, "Kurultay davası konusunda Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek istemediniz mi?" sorusu üzerine, Kemal Kılıçdaroğlu'nu her zaman bizzat aradığını, her organizasyona bizzat davet ettiğini, iletişimi hiçbir zaman koparmadığını söyledi. Özel, "Engin Özkoç Bey en yakınındaki isimlerden biriydi. Vahap Seçer Bey de öyle. Kurultayda kendisini desteklediler. Mansur Bey’in de olduğu bir grupla ziyaret ettiler. Kabul ederse yanlarına gideceğimi söyledim. Davet etse elbette giderdim" diye konuştu.

"BİR KRİZ ORTAYA ÇIKMASIN DİYE ELİMDEN GELENİ YAPIYORUM"

Özel, CHP kurultayının iptali istemli açılan dava ve "mutlak butlan" tartışmalarıyla ilgili de şunları söyledi:

"Bir kriz ortaya çıkmasın diye elimden geleni yapıyorum. Kurultay sonrasında herkese her fırsatta ‘bu tartışmaları sürdürmeyin’ çağrısında bulunuyorum. Ben Genel Başkan olarak yapmam gereken hiçbir şeyi eksik bırakmadım. Ancak işin bu tarafını büyük bir haksızlık olarak görüyorum: Yenilir yutulur olmayan şeyler soruluyor. Örneğin ‘vesayet’ deniliyor. Türkiye görüyor ne kadar hızlı kararlar alıyoruz, neler yapıyoruz. Vesayet altında değiliz. En çok üzüldüğüm konu şu: Bu parti bir tek böyle geriletilebilir. Bu ekonomik kriz ortamında, AK Parti siyaseten bu kadar yanlış adım atarken, iktidar siyaseten bu kadar panik içinde görünürken, bizim partimiz bir tek böyle akıl almaz bir tartışmayla geriletilebilir.

Ne butlan olacak ne kayyum olacak. Olsa dahi partiyi seçilmeyen kimseye teslim etmeyeceğiz. Ancak bu yapılanlar yüzünden olan partiye olacak. Partisini seven kim varsa bu akıl tutulmasından uzak dursun. Aşırı saldırganlığı da aşırı alınganlığı da reddediyoruz. Bunu yapmaya kimsenin hakkı yok. Hapisteki arkadaşlarımıza acımıyorlarsa, bu ülkenin geleceğine, gençlerine, yoksullarına acısınlar."

"MÜCADELE AYNI ZAMANDA EKMEK MÜCADELESİ"

Özgür Özel, "Partinin tek gündemi İmamoğlu olmamalı" şeklinde söylemler bulunduğunun hatırtlatılmasına karşılık da şunları kaydetti:

"Ekrem İmamoğlu ve 10 belediye başkanının cezaevinde bulunmasının siyasi bir meseledir. Tayyip Erdoğan kendisinden sonraki Cumhurbaşkanı’nı, Cumhurbaşkanı adayımızı, kendisini İstanbul’da üç kez yenen Ekrem İmamoğlu’na darbe girişiminde bulunuyor. Aylardır yapılan yandaş medyaya servis edilen iddialar teker teker çöküyor. Mücadele sadece onlar için özgürlük mücadelesi değil, aynı zamanda ekmek mücadelesidir. Türkiye’nin ekmeğini küçülten, çiftçinin borcunu büyüten, asgari ücretliyi üç emekliyi iki çeyrek altına muhtaç eden iktidara karşı verdiğimiz mücadeledir. Bu mücadele Ekrem başkanı kurtarabilir, özgürlüklerine kavuşturabilir ve sonra seçimleri kazanabilirsek Ekrem Bey’e adalet getirdiği gibi vergide de mutfakta da gelir paylaşımında da adalet getirecek."

CHP mitinglerinin tek konusunun Ekrem İmamoğlu olmadığına dikkati çeken Özel, "Bursa ve Anadolu mitinglerinde asgari ücrete ara zam talebini yükselttik. 2023’te verdikleri sözü meydanlarda anımsatıyoruz. Emekliye seyyanen zam talebini büyütüyoruz. İktidar ilk kez dün emekliye enflasyon dışında bir zam olabilir sinyali verdi. Gittiğimiz yerlerde bölgesel konuları da öne çıkarıyoruz. Tekirdağ’da biçerdöverle, Yozgat’ta traktörle mesajımızı verdik. Grup toplantılarında mazot sorununa dikkat çekiyoruz. Grup toplantılarının yüzde 80’ini ülke sorunlarına ayırıyoruz" dedi.

Nefes