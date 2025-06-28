DEVA Partili 2 milletvekili partisinden istifa etti

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu ve Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, partilerinden istifa ettiklerini duyurdu.

DEVA Partisi'nde iki milletvekili partisinden istifa ettiğini duyurdu. İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, "Biliyorum, bu kararım bazı dostlarımı üzecek. Ancak siyaset, sadece kurumsal değil, aynı zamanda bireysel bir yolculuk. Türkiye’nin derinleşen sorunları karşısında zamanla benim siyasi yaklaşımımda da farklılaşmalar oldu. Bu nedenle, hem kendim hem de partim açısından daha sağlıklı bir sürecin önünü açmak adına bu kararı aldım" diyerek istifa kararını duyurdu.

"OLUŞAN MESAFE NEDENİYLE"

Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar ise, partisinin politik süreci ile kendi siyasi duruşu arasında bir mesafe oluştuğunu belirterek bu kararı aldığını açıkladı.

Avşar, "Geldiğimiz süreçte siyasi duruşumla DEVA Partisinin politik süreci arasında oluşan mesafe nedeniyle, yoldaşlık hukukunu gözeterek yaptığım uzun bir değerlendirme süreci ardından partiden ayrılma kararı aldım" dedi.