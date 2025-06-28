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FETÖ'nün TSK yapılanmasına ağır darbe!

FETÖ'nün TSK yapılanmasına ağır darbe!
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FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik 31 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 95 şüpheliden 65'i tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında aralarında 10 albay, 15 yarbay, 43 binbaşı, 27 yüzbaşı ve 5 teğmenin bulunduğu 100 muvazzaf asker ile Türk Silahlı Kuvvetler ile ilişiği kesilen 8 kişinin yakalanması için İstanbul merkezli 31 ilde 24 Haziran'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 95 şüpheli gözaltına alındı. Firari 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise Milli Savunma Bakanlığı ile koordineli şekilde sürdüğü öğrenildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 95 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 28'i yurt dışı çıkış yasağı ve imza atma şartıyla, 2'si ise ev hapsi şeklinde adli kontrol uygulanarak serbest bırakıldı. 65 şüpheli ise sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliklerince tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

DHA

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Etiketler fetö TSK operasyon gözaltı
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