Trump, Gazze'de ateşkes için tarih verdi
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ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in kan gölüne çevirdiği Gazze'de gelecek hafta içinde ateşkes sağlanabileceğini açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Gazze’de ateşkesin ne zaman olacağına ilişkin olarak Trump, “Gazze’deki durum dehşet verici ve gelecek hafta içinde ateşkes sağlanacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Gazze’de ateşkes konusunun kendisine sıkça sorulduğunu kaydeden Trump, “Kısa bir süre önce bu meseleyle ilgili bazı kişilerle görüştüm” dedi.
DHA
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