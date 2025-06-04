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  4. Çalışanlarına elden maaş, prim ve ikramiye ödeyen patronlar dikkat!

Çalışanlara elden maaş, prim ve ikramiye ödemelerinde şartlar değişti

Çalışanlara elden maaş, prim ve ikramiye ödemelerinde şartlar değişti
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Resmi Gazete’de yayımlanan kararla çalışanlara maaş, prim, ikramiye gibi ödemelerde elden ödeme şartlarında değişikliğe gidildi.

Hatırlanacağı gibi Haziran 2016 tarihi itibariyle çalışanlarına elden ücret, ikramiye, prim ödemesi yapabilecek işletmeler "10 ve daha az işçi" zorunluluğundan "5 ve daha az işçi" zorunluluğuna düşürülmüştü.

Bu düzenleme bir kez daha revize edildi. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte 1 Temmuz 2025 tarihi itibariyle bu zorunluluk "3 ve daha az işçi" olarak değiştirildi.

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan kararla birlike işverenler 1 Temmuz 2025 tarihi itibariyle eğer "3 ve 3'ten az işçi çalıştırıyorsa" maaş, prim, ikramiye gibi ödemeleri elden yapabilecek.

İşletmesinde 4 ve üstü işçi çalıştıran işverenler ise çalışanlarına yapacakları tüm ödemeleri bankalar aracılığıyla yapmak zorunda...

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