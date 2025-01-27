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Darısı tüm çalışanların başına: 200 şirket haftada 4 gün çalışma kararı aldı

Darısı tüm çalışanların başına: 200 şirket haftada 4 gün çalışma kararı aldı
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İngiltere'de farklı sektörlerden 200 şirket, haftada dört gün çalışma sistemine geçti. Haftalık çalışma saatinin 32 saat olarak düzenleneceği belirtildi.

İngiltere merkezli kampanya kuruluşu 4 Day Week Foundation (4 Günlük Hafta Vakfı) tarafından başlatılan kampanyaya, ülke çapından farklı sektörlerden 200 şirket katıldı. 4 Day Week Foundation, bu şirketlerin toplamda 5 binden fazla kişiyi istihdam ettiğini kaydederek, uygulamayı benimseyenler arasında kar amacı gütmeyen kuruluşlar ile pazarlama ve teknoloji firmalarının öne çıktığını bildirdi.

Açıklamada ayrıca şirketlerde haftalık çalışmanın gelir kaybı yaşanmadan 32 saat olarak düzenleneceği bilgisi paylaşıldı.

TÜRKİYE'DE DURUM NE?

Türkiye'de haftada 4 gün çalışma sistemini deneyen ilk şirket Aksa Akrilik olmuştu. Mesai saatleri 08:00- 17:00 olarak belirlendi. Uygulamanın ardından Aksa Akrilik'e yapılan nitelikli iş başvuruları yüzde 100 artış gösterdiği belirtildi. Aksa çalışanlarıyla yapılan bir ankette, dört günlük çalışma haftasının çalışan bağlılığı, üretkenliği, motivasyonu ve iş-yaşam dengesini artırdığı ifade edildi.

 

DHA

Etiketler İngiltere haftada 4 gün mesai çalışma
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