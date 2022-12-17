  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Çalışma Hayatı
  4. Dünya devi 4 bine yakın kişiyi işten çıkarmayı planlıyor

Dünya devi 4 bine yakın kişiyi işten çıkarmayı planlıyor

Dünya devi 4 bine yakın kişiyi işten çıkarmayı planlıyor
Güncelleme:

ABD'nin büyük bankalarından Goldman Sachs'ın karlılık hedeflerini tutturmak amacıyla 4 bine yakın çalışanını işten çıkarmayı planladığı bildirildi.

ABD merkezli haber sitesi Semafor'da yer alan habere göre, banka genelindeki yöneticilerden, düşük performans gösterenleri belirlemelerinin istendiği belirtildi.

Goldman Sachs'ın karlılık hedeflerini tutturmak amacıyla 4 bine yakın çalışanını işten çıkarmayı planladığı kaydedilen haberde, bunun gelecek yılın başlarında iş gücünde yüzde 8'e varan bir kesintiye yol açabileceği aktarıldı.

Goldman Sachs Üst Yöneticisi (CEO) David Solomon'un şubatta belirlediği karlılık hedefinin gerisinde kaldığı belirtilen haberde, bankanın bireysel bankacılık girişimi Marcus ile zarar ettiği bilgisi verildi.

 Haberde, Goldman Sachs'ın planladığı işten çıkarmanın boyutunun, piyasadaki gerileme sırasında çok sayıda çalışanını işten çıkaran Citigroup ve yaklaşık 200 kişinin işine son veren Barclays gibi diğer Wall Street şirketlerine göre çok daha büyük olduğu aktarıldı.

Salgın döneminde çok sayıda kişiyi işe alan Goldman Sachs'ın çalışan sayısı, bu yılın 3'üncü çeyreği itibarıyla 49 bine ulaşmıştı.

 

Etiketler Goldman Sachs işten çıkarma kriz
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
SGK'dan da ''seçim'' müjdesi! İlaç rapor süreleri değişti
İktidara soğuk su, muhalefete ev ödevi veren seçim anketi
İslam Memiş ev almak isteyenlere o tarihi verdi
Aldatılan kadının intikamı sosyal medyada olay oldu
En başarılı belediye başkanları anketinde CHP ezip geçti
Erdoğan imzaladı; çok sayıda görevden alma ve atama var
Türkiye'nin ''mühendislik harikası'' viyadüğü için geri sayım başladı
Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayını açıklayacağı tarih belli oldu
Kasım'da sıfır çeken KKM için yeni düzenleme
Türkiye'de yeni tehdit! Vaka sayıları her gün artıyor