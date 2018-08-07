Ek gösterge vaadi unutulduı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim öncesinde AK Parti seçim beyannamesini açıklarken, polis, öğretmen, hemşire, din görevlileri ile idarecilerin emeklilik ekgöstergelerini 3600’e çıkaracaklarını açıklamıştı.

Cumhuriyet gazetesinden Mustafa Çakır'ın haberine göre bu açıklama kamu çalışanlarında büyük beklenti yarattı. ek göstergenin 2200’den 3600’e çıkmasıyla 25 yıl hizmeti bulunan öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emekli aylıkları 653.15 lira, 30 yıl hizmeti bulunanların 696.69 lira, 35 yıl hizmeti bulunanların da 740.24 lira artacaktı.

Büyük katkısı olacaktı

25 yıl hizmeti bulunanların emekli ikramiyesi de 82 bin 345 liradan 103 bin 279 liraya çıkacak, emekli ikramiyeleri 20 bin 934 lira yükselecekti. 30 yıl hizmeti bulunanların emekli ikramiyesi 98 bin 814 liradan 123 bin 935 liraya çıkacak (25 bin 121 lira artış), hizmet süresi 35 yıl olanların emekli ikramiyesi de 115 bin 283 liradan 144 bin 591 liraya (29 bin 308 lira artış) yükselecekti. Ancak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçen günlerde açıkladığı “100 günlük icraat programı”nda 3600 ek gösterge artışı yer almadı. Bu durum beklenti içerisinde olan kamu çalışanlarında hayal kırıklığı yarattı.

Sendikalar tepkili

Sendikalar, ek göstergenin bütün kamu çalışanlarını kapsaması ve bir an önce çıkarılmasını istedi. Hükümetin öncelik vereceği çok sayıda plan ve projenin arasında kamu çalışanlarının acil çözüm bekleyen sorunlarının bulunmamasının memurlar arasında büyük bir hayal kırıklığı yarattığını belirten Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, şunları kaydetti:

“Konfederasyonumuz, ek gösterge sorununun 100 günlük eylem planına dahil edilmesini ve bir an önce çözüme kavuşturulmasını beklemektedir."