  4. Emeklilik sistemi değişiyor; prim süresi azalıyor, tek şartla 5 yıl erken emeklilik geliyor!

İktidarın masasındaki emeklilik sistemi değişikliğinin detayları ortaya çıkmaya başladı. Bağ-Kurlular ile SGK'lılar arasında eşitlenmeyi sağlayacak olan yeni düzenleme Bağ-Kur prim gün sayısının 9.000’den 7.200’e indirilmesi planlanıyor. Bu da 5 yıl erken emeklilik önünü açıyor. Ancak bunun için tek şart var.

AK Parti iktidarının hala üzerinde çalıştığı emeklilik sistemi düzenlemesinin ayrıntıları belli olmaya başladı.

İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesinde yer alan haber egöer SSK, Bağ-Kur prim eşitliği düzenlemesi ile esnaf 1800 gün prim indirimi ile emekli olabilecek. Bu tarihi değişiklik hayata geçtiğinde, başta küçük esnaf ve çiftçiler olmak üzere yaklaşık 1 milyon Bağ-Kur'lu, tam 5 yıl daha erken emekli olma hakkına kavuşabilecek.

Düzenlemeden ilk etapta basit usulde vergilendirilen, bakkal, kasap, terzi, berber gibi 10 kişi ve altında işçi çalıştıran küçük esnafın yararlanacağı şeklinde açıklanmıştı. Bunlara çiftçi Bağ-Kur'u olanlar da katılacak. Ancak kapsam düzenleme hazırlandıktan sonra kesinleşecek.

7.200 prim gününü tamamlayanlar sigortalılık başlangıç tarihine göre belirlenen yaşı sağlıyorsa emekli olabilecek. Ancak primi dolsa da yaşı beklemek gerekecek. 01.05.2008 sonrası sigortalılığı başlayanlar için ise yine 9 bin gün şartı ve kadınlarda 58 erkeklerde 60 yaş ile başlayan ve 65'e kadar kademeli olarak artan emeklilik yaşının tamamlanması gerekiyor.

Yapılacak 1.800 günlük indirim ile Bağ-Kur'lular 7.200 gün ile emekli olabilecek. Tabii, yine kadınlarda 58 erkeklerde 60 olan yaş şartının da tamamlanması gerekecek. Dolayısıyla yaş şartını tamamlamış bir Bağ-Kur'lu 5 yıl daha beklemeden ve 5 yıl fazla prim ödemeden erken emekli olabilecek.

Düzenlemeyle ilgili olarak yanıt aranan sorulardan biri de Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın bu düzenlemeden yararlanıp yararlanamayacağı oldu. Yasanın kapsamı henüz net değil. Ancak kapsam belli olduktan sonra hak sahibi Bağ-Kur'luların ilk sigortalı oldukları tarih 8 Eylül 1999 öncesinde ise, yani EYT'liler ise 9 bin günü beklemeden 7.200 günle emekli olacaklar. Böylece yaş şartı olmadan 5 yıl erken emekli olmuş olacaklar.

Yeni Şafak

