  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Çalışma Hayatı
  4. Erkekler de alabilecek mi ? SGK'den ''dul maaşı'' açıklaması

Erkekler de alabilecek mi ? SGK'den ''dul maaşı'' açıklaması

Erkekler de alabilecek mi ? SGK'den ''dul maaşı'' açıklaması
Güncelleme:

Sosyal Güvenlik Kurumu, 2008 öncesi; SSK, BAĞKUR, Emekli Sandığı mevzuatında dul eş için erkek-kadın ayrımı olmadığı gibi bu hususta yeni bir düzenlemenin bulunmadığını açıkladı.

İnternette bazı gazete sitelerinde ve internet haber sitelerinin yalnızca Google arama motorundan sitelerine trafik çekebilmek için yayınladığı "SGK'dan müjde! Erkekler de dul maaşı alabilecek! İşte şartlar" içerikleri sonrasında Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan resmi açıklama geldi.

SGK'nın resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda konuyla ilgili herhangi bir düzenleme olmadığını, hali hazırda zaten erkek ve kadın ayrımı olmadan dul maaşı ödemelerinin yapıldığı belirtildi.

SGK'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Dul maaşını hem kadınlar hem de erkekler alabilir. 2008 öncesi; SSK, BAĞKUR, Emekli Sandığı mevzuatında da dul eş için erkek-kadın ayrımı olmayıp bu hususta yeni bir düzenleme de bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, 4/a (SSK) statüsünde olan kişilerde, vefat eden eşin en az 5 yıl sigortalılığı ve 900 prim günü (borçlanmalarla 1800 gün) varsa, dul kadın veya erkek evlenmemek şartıyla çalışsa ya da emekli olsa dahi dul maaşı alabileceği kaydedildi. 4/b (Bağ-Kur) ve 4/c (Emekli Sandığı) statüsünde olan kişiler için ise vefat eden eşin en az 5 yıl sigortalılık ve 1800 prim günü varsa, dul kadın veya erkek evlenmemek şartıyla çalışsa ya da emekli olsa dahi dul maaşı alabileceği ifade edildi.

Aylık bağlanma oranının ise; çalışan, kendi aylığını alan ve aylık bağlanmış çocuğu olan dul eşte yüzde 50, çalışmayan, kendi aylığını almayan veya aylık bağlanmış çocuğu bulunmayan dul eşte yüzde 75 olduğu belirtildi.

SSK'dan aylık alan ve vefat eden eşin en az 5 yıl sigortalılığı ve 900 prim günü (borçlanmalarla 1800 gün) varsa, dul kadın veya erkek evlenmemek şartıyla çalışsa ya da emekli olsa dahi dul maaşı alabileceği ifade edildi.

Bağ-Kur ve Emekli Sandığından aylık alan ve vefat eden eşin ise en az 5 yıl sigortalılık ve 1800 prim günü olduğu takdirde, dul kadın veya erkek evlenmemek şartıyla çalışsa ya da emekli olsa dahi dul maaşı alabileceği ifade edildi.

Açıklamada, "Dul maaşını hem kadınlar hem de erkekler alabilir. 2008 öncesi, SSK, BAĞKUR, Emekli Sandığı mevzuatında da dul eş için erkek-kadın ayrımı olmayıp bu hususta yeni bir düzenleme de bulunmamaktadır" ifadesi kullanıldı.

Sosyal Güvenlik Kurumu, 2008 öncesi; SSK, BAĞKUR, Emekli Sandığı mevzuatında dul eş için erkek-kadın ayrımı olmadığı gibi bu hususta yeni bir düzenlemenin bulunmadığını açıkladı.

Etiketler SGK Sosyal Güvenlik Kurumu dul maaşı emekli maaşı dul erkek dul kadın erkeklere de dul maaşı ssk bağkur
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Cezaevindeki Özdağ'dan olay açıklama: ''Beni rehin aldıran kişi...'' Cezaevindeki Özdağ'dan olay açıklama: ''Beni rehin aldıran kişi...'' Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı en kıymetli ''mirası'' için kararını verdi Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı en kıymetli ''mirası'' için kararını verdi Bahar dizisine sürpriz transfer Bahar dizisine sürpriz transfer Son seçim anketinde iktidar eridi, muhalefet yükseldi! Son seçim anketinde iktidar eridi, muhalefet yükseldi! Konya'da 4 katlı bina çöktü: Enkazdan 3 kişi sağ kurtarıldı Konya'da 4 katlı bina çöktü: Enkazdan 3 kişi sağ kurtarıldı Konya'da çöken binayla ilgili 4 kişi gözaltında Konya'da çöken binayla ilgili 4 kişi gözaltında Yalancı bahar geliyor: Hava sıcaklıkları hızla artacak! Yalancı bahar geliyor: Hava sıcaklıkları hızla artacak! Yayaya yol vermediği için ceza kesilen trafik canavarı ''pes'' dedirtti! Yayaya yol vermediği için ceza kesilen trafik canavarı ''pes'' dedirtti! Ege Denizi'nde deprem Ege Denizi'nde deprem Volkswagen'in yüzde 100 elektrikli yeni ''aşiret kasası'' ID.7 Türkiye'de Volkswagen'in yüzde 100 elektrikli yeni ''aşiret kasası'' ID.7 Türkiye'de
Canlı yayında olay ifadeler: ''Adamın korkusundan 78 kişi hayatını kaybetti'' Canlı yayında olay ifadeler: ''Adamın korkusundan 78 kişi hayatını kaybetti'' İhtiyaç kredisinde faizler indi: İşte en düşük faizi isteyen banka İhtiyaç kredisinde faizler indi: İşte en düşük faizi isteyen banka Türkiye'nin kaçak ayısı günler sonra yakalandı Türkiye'nin kaçak ayısı günler sonra yakalandı İstanbul'da Suriyeli çetesinin ''yanlış kişi cinayeti'' kamerada! İstanbul'da Suriyeli çetesinin ''yanlış kişi cinayeti'' kamerada! İstanbul'da bir binada çökme tehlikesi, bina boşaltıldı İstanbul'da bir binada çökme tehlikesi, bina boşaltıldı Bursa'da otoparkta büyük yangın: 13 araç küle döndü! Bursa'da otoparkta büyük yangın: 13 araç küle döndü! Konya'da 4 katlı binanın çökme anı kamerada Konya'da 4 katlı binanın çökme anı kamerada