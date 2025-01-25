Erkekler de alabilecek mi ? SGK'den ''dul maaşı'' açıklaması

Sosyal Güvenlik Kurumu, 2008 öncesi; SSK, BAĞKUR, Emekli Sandığı mevzuatında dul eş için erkek-kadın ayrımı olmadığı gibi bu hususta yeni bir düzenlemenin bulunmadığını açıkladı.

İnternette bazı gazete sitelerinde ve internet haber sitelerinin yalnızca Google arama motorundan sitelerine trafik çekebilmek için yayınladığı "SGK'dan müjde! Erkekler de dul maaşı alabilecek! İşte şartlar" içerikleri sonrasında Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan resmi açıklama geldi.

SGK'nın resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda konuyla ilgili herhangi bir düzenleme olmadığını, hali hazırda zaten erkek ve kadın ayrımı olmadan dul maaşı ödemelerinin yapıldığı belirtildi.

SGK'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Dul maaşını hem kadınlar hem de erkekler alabilir. 2008 öncesi; SSK, BAĞKUR, Emekli Sandığı mevzuatında da dul eş için erkek-kadın ayrımı olmayıp bu hususta yeni bir düzenleme de bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, 4/a (SSK) statüsünde olan kişilerde, vefat eden eşin en az 5 yıl sigortalılığı ve 900 prim günü (borçlanmalarla 1800 gün) varsa, dul kadın veya erkek evlenmemek şartıyla çalışsa ya da emekli olsa dahi dul maaşı alabileceği kaydedildi. 4/b (Bağ-Kur) ve 4/c (Emekli Sandığı) statüsünde olan kişiler için ise vefat eden eşin en az 5 yıl sigortalılık ve 1800 prim günü varsa, dul kadın veya erkek evlenmemek şartıyla çalışsa ya da emekli olsa dahi dul maaşı alabileceği ifade edildi.

Aylık bağlanma oranının ise; çalışan, kendi aylığını alan ve aylık bağlanmış çocuğu olan dul eşte yüzde 50, çalışmayan, kendi aylığını almayan veya aylık bağlanmış çocuğu bulunmayan dul eşte yüzde 75 olduğu belirtildi.

SSK'dan aylık alan ve vefat eden eşin en az 5 yıl sigortalılığı ve 900 prim günü (borçlanmalarla 1800 gün) varsa, dul kadın veya erkek evlenmemek şartıyla çalışsa ya da emekli olsa dahi dul maaşı alabileceği ifade edildi.

Bağ-Kur ve Emekli Sandığından aylık alan ve vefat eden eşin ise en az 5 yıl sigortalılık ve 1800 prim günü olduğu takdirde, dul kadın veya erkek evlenmemek şartıyla çalışsa ya da emekli olsa dahi dul maaşı alabileceği ifade edildi.

Açıklamada, "Dul maaşını hem kadınlar hem de erkekler alabilir. 2008 öncesi, SSK, BAĞKUR, Emekli Sandığı mevzuatında da dul eş için erkek-kadın ayrımı olmayıp bu hususta yeni bir düzenleme de bulunmamaktadır" ifadesi kullanıldı.