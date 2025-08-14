  1. Anasayfa
Erken emeklilik hayali kuranlar müjde: Belki siz de erken emekli olabilirsiniz!

Sosyal Güvenlik Kurumu bazı meslek grupları için çalışanlara erken emeklilik imkanı sağlayan yıpranma payı kapsamındaki meslek grubu sayısını 45'e yükseltti.

Sosyal Güvenlik Kurumu ( SGK ) çalışanlara erken emeklilik imkanı tanıyan yıpranma payı hakkı olan meslek grubu sayısını 45'e yükseltti. 

Mevzuatta "fiilî hizmet süresi zammı" olarak geçen kamuoyunda ise "yıpranma payı" olarak bilinen uygulama ile birlikte çalışanlar 1 yıl içinde 12 ay yerine 15 veya 18 ay çalışmış sayılıyor böylece çalışanların hem prim günü artıyor hem de emeklilik yaşı düşüyor.

Meslek gruplarına göre değişen yıpranma payı oranları ise SGK'nın internet sitesinden duyuruldu

Buna göre;

SGK'nın 180 gün yıpranma payı hakkı tanıdığı meslekler

Maden işçileri, TSK personeli, Emniyet, MİT, Sahil Güvenlik, ceza infaz koruma personeli, radyoaktif işlerde çalışanlar.

SGK'nın 90 gün yıpranma payı hakkı tanıdığı meslekler

Gazeteciler, TRT haber personeli, cam-çimento-döküm fabrikası çalışanları, termik santral işçileri, itfaiyeciler, diş hekimleri, eczacılar, hemşireler ve diğer sağlık çalışanları*180 günlük gruptakiler her yıl için 6 ay, 90 günlük gruptakiler ise 3 ay ek prim kazanıyor.

Memurlara erken emeklilik hakkı

8 Eylül 1999’dan önce göreve başlayan kamu görevlileri, yıpranma günlerinin tamamını primlerine ekleyebiliyor ve yarısını doğrudan emeklilik yaşından düşebiliyor. Örneğin 6 yıl yıpranma hakkı olan bir subay, 3 yıl erken emekliliğe hak kazanıyor.

4A statüsündeki SSK'lı çalışanların erken emeklilik hakkı

Özel sektörde 4A statüsünde çalışanlar, önce en az 3600 prim gününü tamamlamak zorunda. Daha sonra biriktirdikleri yıpranma süresinin yarısı, emeklilik yaşını geriye çekiyor. Örneğin 4 yıl (1440 gün) yıpranma hakkı kazanan bir işçi, 2 yıl erken emekli olabiliyor.

En avantajlı çalışanlar: 5 yıl erken emeklilik hakkı var!

En avantajlı çalışanlar ise her yıl meslekleri sayesinde 180 gün yıpranma hakkı kazananlar oldu. 20 yıllık hizmet sonunda:

1. 3600 gün ek prim kazanıyorlar.
2. 1800 gün (yaklaşık 5 yıl) erken emeklilik hakkı elde ediyorlar.
Böylece 60 yaş yerine 55 yaşında emekli olabiliyorlar.

