Gelir vergisinde kritik değişiklik: Bu 7 meslek için vergi sistemi değişti

Resmi Gazete'de bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla birlikte artık 7 meslek grubu gerçek usulle vergilendirilecek. Yani elde edilen gelirlerdeki vergi yükü daha ağırlaşacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan bir kararla Türkiye'deki bazı meslek gruplarının vergilendirme sistemi basit usulden gerçek usule döndürüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte 1 Ocak 2026 tarihi itibariyle 7 meslek grubu çalışanları gerçek usul ile vergilendirilecek.

Ancak kararda nüfusu 30 bini geçmeyen ilçelerdeki çalışanlar kapsam dışında bırakıldı. Yani Nüfusu 30 bini geçmeyen ilçelerde bu karar uygulanmayacak ve çalışanlar yine basit usulle vergilendirilmeye devam edilecek.

Peki yeni düzenlemeden hangi meslek grupları etkilenecek ? İşte o 7 meslek grubu:

1. Eğlence ve istirahat yerlerini işletenler
2. Her türlü emtia alım satımıyla uğraşanlar (İşyeri açmaksızın gezici olarak satış yapanlar hariç)
3. Her türlü emtia imalatıyla uğraşanlar
4. İnşaatla ilgili her türlü işlerle uğraşanlar
5.Lokanta ve benzeri hizmet işletmelerini 
6. Motorlu taşıtların her türlü bakım ve onarım işleriyle uğraşanlarişletenler
7. Şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunanlar

İşte Resmi Gazete'de yayımlanan o karar:

