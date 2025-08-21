  1. Anasayfa
  4. Hastanelerin bu 2 servisinde mesai saatleri değişti

Güncelleme:

İstanbul Tabip Odası, kamu hastanelerinin ameliyathane ve endoskopi bölümlerinde çalışan sağlık personelinin mesai saatlerinde gerçekleşecek değişikliğe tepki gösterdi.

İstanbul Tabip Odası, sağlık personelinin çalışma saatlerinde değişikliğe yol açacak talimata ilişkin paylaşımda bulundu.

İlgili talimatta, bölgedeki tüm kamu hastanelerinin ameliyathane ve endoskopi ünitelerinin en az yüzde 25 kapasitesinin hafta içi saat 22.00’ye kadar, hafta sonları ise 08.00-17.00 saatleri arasında çalıştırılması istenmişti.

İstanbul Tabip Odası ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu uygulamanın hem sağlık çalışanlarının sağlığı hem de hizmet alacak hastalar açısından ciddi riskler taşıdığını aktardı.

İstanbul Tabip Odası'nın yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tüm kamu hastanelerinde ameliyathane ve endoskopi ünitelerinin hafta içi günlerde saat 22:00'ye kadar, hafta sonu 08:00-17:00 saatleri arasında çalışması emrediliyor.

Bu, hem çalışan sağlığı hem de hizmet alacak hastalar açışından önemli risk oluşturacaktır.

Acil hizmetler dışında çalışanın onayı olmadan mesai dışı çalıştırma, gece çalıştırma, tatil günlerinde çalıştırma kabul edilemez."

