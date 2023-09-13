Hesaplanması değişen asgari ücret zammında 2 yeni rakam

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "artık mevcut enflasyona göre değil, hedef enflasyona göre olacak" dediği asgari ücret zammı için masadaki 2 yeni rakam açıklandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek geçtiğimiz hafta katıldığı bir canlı yayında asgari ücret zammı için hesaplar sil baştan değişeceğinin sinyalini vererek "artık zamlar mevcut enflasyona göre değil hedef enflasyona göre olacak" demişti.

Bakan Şimşek'in bu açıklamasının ardından milyonlarca çalışan hükümetin Orta Vadeli Programı'ndaki enflasyon beklentileri üzerinden hesap yapmaya başladı.

Orta Vadeli Program'da (OVP) yer alan 2023 yıl sonu enflasyon oranı ve 2024 yılı enflasyon öngörüsü, aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Komisyonu için de bir referans olacak. Bugüne kadar yapılan asgari ücret artışlarına bakıldığında gerçekleşen enflasyonun üzerinde zam yapıldığı görülüyor. OVP'de yüzde 65 olarak açıklanan yıl sonu enflasyon tahmini bu yıl asgari ücret artışlarını da etkileyecek.

Ocak 2024 zammı için iki aylık kesin rakamlar ise belli oldu. Enflasyon Temmuz ayında yüzde 9,49 olurken, Ağustos ayında ise 9,09 olarak açıklandı. İki aylık enflasyon ise yüzde 19,44 seviyesinde gerçekleşti.

Milliyet'te yer alan habere göre; Ocak ayına göre net asgari ücret 2 bin 895 lira artarak 8 bin 506 liradan 11 bin 402 liraya yükselmişti. 2 aylık kesinleşen rakamlarla yapılan hesapta asgari ücretli çalışanın maaşı şimdiden 13.618 TL'ye yükseldi. Ancak OVP'de yer alan yılsonu enflasyon tahmini baz alındığında yeni asgari ücret zammı için 15.707 TL rakamı öne çıkıyor. Memur zammı referans alındığında ise yeni asgari ücretin 17.041 TL'ye yükselme ihtimali bulunuyor.