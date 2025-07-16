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Hükümetin kamu işçisine 3. zam teklifi ortaya çıktı

Hükümetin kamu işçisine 3. zam teklifi ortaya çıktı
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Yüzbinlerce kamu işçileri ile hükümet arasındaki zam pazarlığında AK Parti hükümetinin sunduğu üçüncü teklif ortaya çıktı.

Kamudaki 600 bin işçi için sendikalarla AK Parti hükümeti arasındaki zam pazarlığında iktidarın kamu işçisine üçüncü zam teklifi belli oldu.

Hükümet ilk teklifte 2025 yılının ilk 6 ayı için yüzde 16, ikinci 6 ayı için ise yüzde 8 zam teklifi yapmıştı. Bu teklifin ardından uzlaşı çıkmazken ikinci teklif ise bu yılın ilk 6 ayı için yüzde 17 ikinci 6 ay yüzde 10 olarak duyuruldu. İşçi tarafının beklentisi günlük en düşük işçi maaşının bin 800 lira olması olarak ifade edilmişti.

NTV muhabiri Sibel Can "Edindiğimiz bilgiye göre; hükümet 2025 yılının ilk 6 ayı için verdiği yüzde 17’lik teklifi yüzde 22 olarak revize etti." dedi.

Can bazı iş kollarında farklı zam oranlarının konuşulduğunu şu sözlerle ifade etti:

"Edindiğimiz bir diğer bilgiye göre riskli iş kollarında çalışanlar için iyileştirme artı zam talebi var. Bununla birlikte yüzde 30'lara kadar zam talebi var."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın üçüncü kritik zam teklifini açıklaması bekleniyor.

 

 

 

 

 

NTV

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