İş sağlığı ve iş güvenliğinde yeni kural yürürlükte

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, iş sağlığı ve iş güvenliği için artık 10'dan az çalışanı bulunan iş yerleri için de yeni tedbirlere dair düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlandığını duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, iş sağlığı ve güvenliğine yönelik 2 yeni düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlandığını duyurdu.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gelişen ihtiyaçlara yönelik politikalarımızı hayata geçiriyoruz. Çalışma hayatının her noktasında iş sağlığı ve güvenliğini önceliyoruz. Resmi Gazete'de yayımlanan 2 yeni karar sayesinde; 50'den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin işveren veya işveren vekili tarafından yürütülebilmesi için alınması gereken eğitimlerin yaygınlaşmasını sağlıyoruz. Az tehlikeli sınıfta yer alan kamu kurumları ile 10'dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde, çalışanlara verilecek temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine yönelik yeni adımlar atıyoruz" dedi.

DHA