İşçi - işveren davalarında yeni dönem: AYM o şartı iptal etti!

Anayasa Mahkemesi işe iade davalarında işçinin hem asıl işverene hem de alt işverene karşı ayrı ayrı arabulucuya başvurma zorunluluğunu ortadan kaldırdı.

Anayasa Mahkemesi (AYM), işe iade davalarında işçinin hem asıl işverene hem de alt işverene karşı ayrı ayrı arabulucuya başvurma zorunluluğunu ortadan kaldıran önemli bir karar aldı. Yüksek Mahkeme, bu zorunluluğu düzenleyen İş Mahkemeleri Kanunu'nun ilgili fıkrasını iptal etti.

AYM, İş Mahkemeleri Kanunu'nun 3. maddesinin 15. fıkrasını iptal ettiğini Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile duyurdu. Yüksek Mahkeme, iptal edilen bu düzenlemenin Anayasa'nın 13. ve 36. maddelerine aykırı olduğu sonucuna vardı.

Karar gazetesinden Büşra Akdaş'ın haberine göre Anayasa Mahkemesi, iptal kararında öncelikle maddenin konuluş amacını irdeledi. Kararda, ilgili düzenlemenin amacının, "işe iade davasında taraf sıfatına ilişkin sorunların engellenmesi" olduğuna dikkat çekildi.

Bu iptal kararıyla birlikte, işe iade talebiyle arabuluculuğa başvuran işçiler için asıl işveren ve alt işverene birlikte başvurma ve işverenlerin birlikte görüşmeye katılma zorunluluğu kalkmış oldu.

 

Karar Gazetesi

