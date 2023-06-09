İŞKUR açıkladı: Kayıtlı işsiz sayısında artıyor!

İŞKUR verilerine göre, kuruma kayıtlı işsiz sayısı mayıs ayında nisan ayına göre yüzde 2,5 göstererek 2 milyon 619 bin 985 kişiye yükseldi. Kayıtlı işsizlerin yüzde 50,1’ini erkekler, yüzde 49,9’u kadınlar oluşturdu.

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR), Aylık İstatistik Bülteni (Mayıs 2023) verilerini yayımladı. Buna göre, mayıs ayında İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı nisan ayına göre yüzde 2,5 artış göstererek 2 milyon 619 bin 985 kişi oldu. mayıs ayında artan kayıtlı işsiz sayısı 64 bin oldu.

Kayıtlı işsizlerin yüzde 50,1’i erkek, yüzde 49,9’u kadın oluştururken yüzde 24,6’sı 15-24 yaş grubunda yer aldı.

YILLIK BAZDA YÜZDE 26 DÜŞTÜ

Bloomberg HT'de yer alan habere göre; yıllık verileri bakıldığında ise kayıtlı işsiz sayılarında düşüş kaydedildi.

Verilere göre, yıllık bazda erkeklerde kayıtlı işsizlik oranı yüzde 27, kadınlarda yüzde 24,4 düştü. Ortalama düşüş yüzde 25,9 olurken kayıtlı işsiz sayısı kadınlarda 1 milyon 728 binden 1 milyon 307 bine, erkeklerde de 1 milyon 809 binden 1 milyon 312 bine geriledi.

113 BİN KİŞİ İŞE YERLEŞTİ

Mayıs ayında İŞKUR aracılığıyla 113 bin 122 işe yerleşme gerçekleşti.

Mayısta İŞKUR aracılığıyla 72 bin 208’i erkek, 40 bin 914’ü kadın olmak üzere 113 bin 122 işe yerleşti.

2023 yılı Ocak-Mayıs döneminde ise 492 bin 48 işe yerleştirmeye aracılık edildi.