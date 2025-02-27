Kamu işçisinin zam talebi belli oldu

Kamuda çalışan yaklaşık 600 bin işçinin günlük en düşük ücretinin 1.800 liraya yükseltilmesini talep eden TÜRK-İŞ ile HAK-İŞ, zam talebini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na iletti.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) ile Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ), 2025-2026 yıllarındaki artışın belirleneceği ‘Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü’ne dair ortak zam talebini içeren 21 maddelik taslağı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sundu. 600 bine yakın işçiyi ilgilendiren talep taslağında, kamuda günlük en düşük ücretin bin 800 liraya yükseltilmesi istendi.

"Görüşmeler neticesinde anlaşmaya varılamayan yerlerde bizler müdahil olacağız"

Bakanlıktaki görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, "Bugün, Çalışma Bakanlığımızı ziyaret etmemizin sebebi, HAK-İŞ ile birlikte yapmış olduğumuz ortak kamu toplu iş sözleşmesinin ana çerçeve protokolünü teslim etmek için bir aradayız. HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ Konfederasyonu yöneticilerinden oluşan komisyon bir araya gelerek bir çerçeve protokolü hazırladık. Bu taslağı Bakanımıza teslim ettik. Müzakerelerimiz de devam edecektir. Müzakereleri, sendikalarımız sürdürecek. Görüşmeler neticesinde anlaşmaya varılamayan yerlerde bizler müdahil olacağız ve dolayısıyla bu süreç devam edecek" dedi.

"Enflasyondan doğan kayıplarımızı göz önünde bulundurduk"

Görüşmelerin olumlu sonuçlanacağına inandıklarını belirten Ağar, "Taleplerimizde önemli maddelerimiz var. Çalışanların sıkıntıları var. Bunları 21 madde olarak takdim ettik. 600 bin civarında kamu işçisinin, kamu toplu iş sözleşme taslağını teslim ettik. 2023 - 2025 yılları arasında temel gıda maddelerine gelen zamları göz önünde bulundurduk. Ayrıca enflasyondan doğan kayıplarımızı göz önünde bulundurduk. Alım gücümüzü göz önünde bulundurarak talebimizi sunduk. Bizim temennimiz, kamu toplu iş sözleşmelerinin masada müzakere yapılarak sonuçlanması. Greve gittiğimiz dönemler de oldu. Grev kolay bir mesele değil ama işçinin en son gideceği yerdir. Bunları söylerken de greve gitmeyi düşünmüyoruz, düşüncelerimiz masa başında müzakere, hatta gerekirse münazara yapılması" diye konuştu.

"Uzmanlarımızla birlikte bir taslak oluşturmuş olduk"

Açıklamalarda bulunan HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Devlet Sert, "Ülkemizin kalkınmasında emeği geçen işçilerimizin 2025 - 2026 yılı 'Kamu Çerçeve Anlaşma Protokol'ü hazırlıkları çerçevesinde yaklaşık bir aydan beri hem TÜRK-İŞ tarafından hem HAK-İŞ tarafından ortaklaşa, genel başkan yardımcılarımız ve uzmanlarımızla birlikte bir taslak oluşturmuş olduk. Bu taslağımızı az önce Bakanımıza sunduk. Bakanımızın yaklaşımına teşekkür ediyorum. Yapılacak protokolün, en iyi çözümünün masada olacağını da vurgulayarak çözüm noktasında inşallah bu anlaşmaları sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

"Çalışanlarımızın beklentileri var"

Beklentilerin karşılanacağı dair inançlarının olduğunu dile getiren Sert, "Bu dönem her ne kadar ekonomik anlamda sıkıntılar yaşanıyor olsa da ülkenin kalkınmasında ciddi manada emek sarf eden çalışanlarımızın da alın terlerinin karşılığını almamız gerekiyor. Çalışanlarımızın beklentileri var. Her türlü sosyal hak ve menfaatleri üzerinde çalışmalarımızı sürdürdük. Konfederasyonlarımızdan gelen talepler doğrultusunda bu çalışmalarımızı sürdürdük. Kapalı kapılar ardından gizli toplantılar yapmadık. Çözüme kavuşacağımıza yürekten inanıyorum" diye konuştu.

"Taban ücretin bin 800 liraya çekilmesini talep ettik"

Açıklamaların ardından iki genel başkan yardımcısı gazetecilerin istenilen zamlarla ilgili sorularını cevapladı. Taban zam talebiyle ilgili yöneltilen soruya TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, şu cevabı verdi:

"Biz taban ücretin bin 800 liraya çekilmesini talep ettik. Ardından kıdem zammı istedik. Birinci 6 ay yüzde 50 zam istedik. İkinci yılın birinci 6 ayında yüzde 25, ayrıca enflasyon yüzde 25’i geçerse geçen kısmın tamamı ve yüzde 10 refah payı istedik. Sosyal haklarda da çok taleplerimiz var, Kıdem zammı, aile yardımı gibi isteklerimiz var. Genel çerçeve bu şekilde. Müzakerelerimiz yapılacak."

İHA