  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Çalışma Hayatı
  4. KDK'dan mağdur işçi için emsal karar

KDK'dan mağdur işçi için emsal karar

KDK'dan mağdur işçi için emsal karar
Güncelleme:

Hastanede taşınma sırasında kırılan bilgisayar monitörünün ücreti 'kamu zararı' olarak kendisinden tahsil edilen bilgi işlem birimi işçisi, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun tavsiye kararı ile parayı geri aldı.

Konya'da hastanenin bilgi işlem biriminde çalışan işçi, taşınma sırasında kırılan bilgisayar monitörünün kırılması nedeniyle oluşan kamu zararının kendisinden haksız yere tahsil edildiği gerekçesiyle KDK'ya başvurdu. İşçi başvurusunda, doktor odasının taşınması için çağrıldığını, ilgili birime giderek bilgisayar sistemine ait ekipmanları kablo sisteminden ayırarak, taşınır vaziyette bıraktığını; kurulum için yeniden gittiğinde ise bilgisayar monitörünün taşınma sırasında kırıldığının kendisine söylendiğini bildirdi. Söz konusu durumu tutanak altına alarak, durumu birim sorumlusuna aktardığını; ancak hem kendisinin hem de eşyası taşınan doktorun tuttuğu tutanaklar neticesinde tedbirsizlik ve ihmal nedeniyle kusurlu bulunduğunu belirtti. Kamu zararına sebebiyet verdiği gerekçesiyle de kendisiyle birlikte taşıma işleminde bulunan toplam 5 kişi hakkında ödeme emri çıkarıldığını, bu bedeli ödediğini belirterek, iade talebinde bulundu.

Başvuruyu inceleyen KDK, ilgili idare tarafından, bilgisayar sisteminin taşınması sırasında bilgisayar monitörünün temizlik personelleri tarafından düşürülmesi ve kamu zararına sebebiyet verilmesi olayında, bilgi işlem personeli olan başvuranın görev tanımı içerisinde yer almayan bir durum olduğuna hükmetti. Başvurucunun bu durum karşısında kusurlu sayılması işleminde hukuka ve hakkaniyete uyarlılık tespit edilemediği, söz konusu işlemde herhangi bir kusurunun olmadığı gerekçesiyle kendisinden tahsil edilen bedelin iadesi talebinin yeniden değerlendirilmesi için Konya İl Sağlık Müdürlüğüne tavsiye kararı gönderildi. KDK'nın tavsiye kararı üzerine Konya İl Sağlık Müdürlüğü, başvurucunun ödediği ücretin iade edildiğini bildirdi. (DHA)

DHA

text-ad
Etiketler konya KDK Kamu Denetçiliği Kurumu tavsiye kararı hastane personeli personel
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Havuz başı pozlarıyla yazı getiren Zeynep Bastık'ın yeni imajını gören tanıyamadı! Havuz başı pozlarıyla yazı getiren Zeynep Bastık'ın yeni imajını gören tanıyamadı! İstanbul trafiğindeki çakarlı lüks otomobilli Menzilcilerin cezası belli oldu İstanbul trafiğindeki çakarlı lüks otomobilli Menzilcilerin cezası belli oldu Kudüs yanıyor! İsrail uluslararası yardım istedi! Filistin ''hazırız'' dedi! Kudüs yanıyor! İsrail uluslararası yardım istedi! Filistin ''hazırız'' dedi! Prens dizisinin 3'üncü sezon tarihi belli oldu: ''Osmanlı İmparatorluğu'na hoşgeldiniz!'' Prens dizisinin 3'üncü sezon tarihi belli oldu: ''Osmanlı İmparatorluğu'na hoşgeldiniz!'' Sağanak yağışlar devam ediyor... Bu illerimize çamur yağacak! Sağanak yağışlar devam ediyor... Bu illerimize çamur yağacak! Yandaş medyanın ''Ekrem İmamoğlu'nun'' dediği lüks otomobiller MHP'li milletvekilinin çıktı! Yandaş medyanın ''Ekrem İmamoğlu'nun'' dediği lüks otomobiller MHP'li milletvekilinin çıktı! Altın fiyatlarında işler terse döndü... Rekor tahminleri sürerken piyasalar altüst oldu! Altın fiyatlarında işler terse döndü... Rekor tahminleri sürerken piyasalar altüst oldu! İstanbul'un nisan enflasyonu belli oldu İstanbul'un nisan enflasyonu belli oldu Kanseri yenen Galler Prensesi Kate Middleton yeni imajıyla herkesi şaşırttı Kanseri yenen Galler Prensesi Kate Middleton yeni imajıyla herkesi şaşırttı İmamoğlu ve Özdağ'a destek verip, Erdoğan'a resti çekti! İmamoğlu ve Özdağ'a destek verip, Erdoğan'a resti çekti!
Geç gelen karar tepki çekti: Zorunlu UTTS'ye son dakikada süre uzatma kararı geldi Geç gelen karar tepki çekti: Zorunlu UTTS'ye son dakikada süre uzatma kararı geldi Uzak Şehir'in ''metres Mine'si''ne iğrenç taciz! Hem ifşa etti hem isyan etti.. Uzak Şehir'in ''metres Mine'si''ne iğrenç taciz! Hem ifşa etti hem isyan etti.. Cem Küçük İBB'de 2019 yılını işaret edip 2-3 milyar TL'lik skandal bir iddiada bulundu Cem Küçük İBB'de 2019 yılını işaret edip 2-3 milyar TL'lik skandal bir iddiada bulundu Özel'den AK Parti'nin kalesinde Erdoğan'a rest! Özel'den AK Parti'nin kalesinde Erdoğan'a rest! Silivri'deki cezaevinde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'ndan ilk fotoğraf geldi Silivri'deki cezaevinde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'ndan ilk fotoğraf geldi Sahiplenme bahanesiyle evine aldığı köpekleri katleden şüphelinin ifadesi ''pes'' dedirtti Sahiplenme bahanesiyle evine aldığı köpekleri katleden şüphelinin ifadesi ''pes'' dedirtti Survivor'da ikinci aile tehdidi krizi! Acun Ilıcalı o yarışmacının adını açıkladı! Survivor'da ikinci aile tehdidi krizi! Acun Ilıcalı o yarışmacının adını açıkladı! Oh be! Gerçek futbol meğer buymuş: Barcelona ile Inter futbolseverleri futbola doyurdu! Oh be! Gerçek futbol meğer buymuş: Barcelona ile Inter futbolseverleri futbola doyurdu! İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in avukatından CHP lideri Özel'e tepki İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in avukatından CHP lideri Özel'e tepki İnci Taneleri bilmecesi netleşmeye başladı... Hayranları ters köşe olabilir! İnci Taneleri bilmecesi netleşmeye başladı... Hayranları ters köşe olabilir!