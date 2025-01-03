Memur-Sen’den maaş zammına sert tepki: ''Refah payı istiyoruz''

Memur maaşlarına yapılan zamma tepki gösteren Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Açıklanan zamlar kesinlikle kabul edilebilir değil. Gelirde adalet için refah payı istiyoruz" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu 2024 yılının son enflasyon verileri olan 2024 yılı Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi, aralıkta aylık bazda yüzde 1,03 olurken yıllık bazda yüzde 44,38'e geriledi. 2025 yılının ilk 6 ayı için enflasyon farkı yüzde 5,23 oldu.

Enflasyon farkının üzerine de toplu sözleşmeden doğan yüzde 6'lık bir zam eklenecek. Buna göre, memur ve memur emeklilerinin maaşları, 2025 yılının ilk 6 aylık döneminde yüzde 11,55 oranında zamlanacak.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, düzenlediği basın toplantısında 2024 yılı enflasyon rakamlarını ve kamu görevlilerine yapılan maaş artışlarını değerlendirdi.

Aralık ayı enflasyonunun %1,03, yıllık enflasyonun ise %44,38 olarak açıklandığını hatırlatan Yalçın, kamu görevlileri ve emeklilerinin maaş artış oranının %11,54 olarak belirlendiğini, bu oranın ise yetersiz olduğunu söyledi.

Yalçın, 2025 yılı için Merkez Bankası'nın enflasyon tahmininin %21 olduğunu ancak gerçekleşme oranının %30'a yaklaşacağını öngörerek, "Hakem Kurulu'nun %6 ve %5 olmak üzere toplamda %11'lik artış öngörüsü, maaşlarımızın yine enflasyona yenileceğini gösteriyor" dedi.

“Gelir vergisi adaletsizliği kamu görevlilerini mağdur ediyor”

Gelir vergisi dilimlerinin düşük seviyelerde güncellenmesi nedeniyle kamu görevlilerinin yıl içinde daha yüksek oranlarda vergi ödemek zorunda kaldığını da ifade eden Yalçın, "Gelir vergisi adaletsizliği kamu görevlilerini mağdur ediyor. Vergi oranı %15'e sabitlenmeli" çağrısında bulundu.

Refah payı talebi

Enflasyonun sabit gelirli vatandaşlar üzerindeki etkisine de dikkati çeken Yalçın, raf fiyatlarındaki artışların maaş zamlarını hızla erittiğini belirterek, "Maaşlar 1 kat arttı, fiyatlar 4 kat zamlandı” gerçeğinin ıskalanmamasını istiyoruz. Gelir dağılımında adalet için Refah Payı şarttır. 7. Dönem Toplu Sözleşme’de teklif ettiğimiz 2025’in ilk altı ayı için %15 artış ve %10 Refah Payı maaşlara yansıtılmalıdır." dedi.