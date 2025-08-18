Milyonlarca emeklinin 2026 yılı maaş zammı için kötü haber geldi

  1. Anasayfa
Çalışma hayatı ve sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, Türkiye'de her gün daha da büyüyen geçim krizinde milyonlarca emeklinin 2026 yılı maaşı zammı için acı tahminini açıkladı.

Türkiye'de yüksek enflasyon ve gelir adaletsizliği "orta direk" kavramını yok etmişken, 16 bin 881 TL olan en düşük emekli maaşı ile ay sonunu getirmeye çalışan emeklilere bir kötü haber daha geldi.

Çalışma hayatı ve sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, Dünya gazetesindeki yazısında, Türkiye'deki emeklilerin yaşadığı gelir kısıtlılığına dikkat çekerek Avrupa'daki ek yardım mekanizmalarına vurgu yaptı.

Erdursun, açlık ve yoksulluk sınırları göz önüne alındığında, emeklilerin büyük bir kısmının zorunlu ihtiyaçlarını dahi karşılayamadığını belirtti.

Erdursun'a göre, hükümetin 2026 için yüzde 12, 2027 için ise yüzde 8 olarak belirlediği enflasyon hedefleri, emekli maaşlarına yapılacak zamları sınırlı tutacak. Erdursun, "2026 Ocak ayında yapılacak enflasyon farklarının yüzde 10'larda kalacağını düşünüyorum. Bu durumda emeklilerin alım gücü 2026 yılında daha da düşecek" diyerek, emeklilerin alım gücünün önümüzdeki dönemde daha da eriyeceği uyarısında bulundu.

 

Özgür Erdursun'un yazısının tamamı için...

