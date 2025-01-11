  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Çalışma Hayatı
  4. Öğretmen atamalarında KPSS şartı kalktı.. Artık AGS var!

Öğretmen atamalarında KPSS şartı kalktı.. Artık AGS var

Öğretmen atamalarında KPSS şartı kalktı.. Artık AGS var
Güncelleme:

Öğretmen atamalarında KPSS şartını kaldıran Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Artık öğretmen atamaları KPSS ile değil Akademi Giriş Sınavı (AGS) ile yapılacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelik ile öğretmen atamalarında KPSS şartı kaldırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak yürürlüğe giren düzenlemeye göre, 1 Eylül 2025 tarihinden itibaren öğretmen atamalarında KPSS şartı aranmayacak. Bu tarihe kadar mevcut yönetmelik geçerli olacak.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin daha önce yaptığı açıklamada “AGS sınavını ÖSYM ile iş birliği içinde organize ettik. 2025’te ilk sınav 13 Temmuz’da yapılacak. Adaylar AGS sonuçlarına göre Milli Eğitim Akademisi’ne kabul edilecek. Akademideki eğitimlerini tamamladıktan sonra istihdam edilecekler” demişti.

Akademik Giriş Sınavı (AGS) öğretmen adaylarının sadece sınav puanlarına değil, eğitim ve uygulama süreçlerine de dayalı bir değerlendirme yapılmasını amaçlayan bir sistem. Sınav, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan programlara uygun olarak ÖSYM tarafından düzenlenecek.

AGS, sözel ve sayısal yetenek, tarih, Türkiye coğrafyası, eğitim mevzuatı gibi genel konuların yanı sıra, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ve 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu gibi yasal düzenlemeleri içerecek.

AGS, iki oturumdan oluşacak

2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS): Sözel ve sayısal yetenek, tarih, Türkiye coğrafyası, eğitim temelleri ve Türk milli eğitim sistemi ile ilgili mevzuat konularında 80 sorudan oluşacak.

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT): Adayların alan bilgisine yönelik 50 sorudan oluşacak.

Fen bilimleri, matematik, sosyal bilgiler, Türkçe gibi branşlarda AGS puanının %50’si ile ÖABT puanının %50’si birleştirilerek MEB-AGS puanı oluşturulacak.

Yabancı dil öğretmenliği adaylıklarında ise AGS puanının %50’si ile YDS veya e-YDS puanının %50’si birleştirilerek değerlendirme yapılacak. Adayların aynı yıl girdikleri en yüksek YDS/e-YDS puanı kullanılacak.

AGS, sözel ve sayısal yetenek, tarih, Türkiye coğrafyası, eğitim mevzuatı gibi genel konuların yanı sıra, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ve 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu gibi yasal düzenlemeleri içerecek.

AGS sonuçlarına göre adaylar Milli Eğitim Akademisi’ne kabul edilecek. Burada alacakları eğitim sürecini tamamlayan öğretmen adayları, doğrudan istihdam edilecek.

 

Etiketler Akademi Giriş Sınavı (AGS) Akademi Giriş Sınavı ags KPSS öğretmen öğretmen atamaları atama Resmi Gazete
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yangınlarda işler kontrolden çıktı: Sokağa çıkma yasağı ilan edildi! Yangınlarda işler kontrolden çıktı: Sokağa çıkma yasağı ilan edildi! Mobinge uğradığını iddia etmişti... Genç Cumhuriyet savcısı adayı ölü bulundu Mobinge uğradığını iddia etmişti... Genç Cumhuriyet savcısı adayı ölü bulundu Kış geri geldi! Hava 7 derece birden soğuyacak! Kış geri geldi! Hava 7 derece birden soğuyacak! Canlı yayında erken seçim iddiası: ''Ağustos'un son haftası...'' Canlı yayında erken seçim iddiası: ''Ağustos'un son haftası...'' Bankaların 2025 yılı konut kredisi kampanyaları açıklandı Bankaların 2025 yılı konut kredisi kampanyaları açıklandı Wanda Nara kuduracak! Icardi ile yeni sevgilisi China Suarez aşka geldi Wanda Nara kuduracak! Icardi ile yeni sevgilisi China Suarez aşka geldi ''Kadıköy Boğası'' Serhat Akın'dan Mourinho'ya çok ağır tepki ''Kadıköy Boğası'' Serhat Akın'dan Mourinho'ya çok ağır tepki Erdoğan'dan elini öpen Türkiye güzeli milletvekiline 200 TL harçlık Erdoğan'dan elini öpen Türkiye güzeli milletvekiline 200 TL harçlık MasterChef'te finalistler de 3'üncü ve 4'üncü de belli oldu MasterChef'te finalistler de 3'üncü ve 4'üncü de belli oldu Kanalizasyonda çocuk sesi alarmı... Saatlerce aradılar, bulamadılar! Kanalizasyonda çocuk sesi alarmı... Saatlerce aradılar, bulamadılar!
Milyonlarca çalışanın ek ödeme tarihi belli oldu Milyonlarca çalışanın ek ödeme tarihi belli oldu Şahan Gökbakar, Ahmet Hakan'ı çok fena ''ti''ye aldı Şahan Gökbakar, Ahmet Hakan'ı çok fena ''ti''ye aldı Ünlü anketçiden AK Parti'ye de Erdoğan'a da kötü haber Ünlü anketçiden AK Parti'ye de Erdoğan'a da kötü haber Kuyumcuda ünlü Netflix yapımını hatırlatan operasyon: Kilolarca altını böyle çaldılar! Kuyumcuda ünlü Netflix yapımını hatırlatan operasyon: Kilolarca altını böyle çaldılar! Tonlarca balık yavrusunu denize geri saldılar Tonlarca balık yavrusunu denize geri saldılar Yandaş kanalda büyük rezalet: Bebek katili için bir ''teşekkür etmediği'' kaldı Yandaş kanalda büyük rezalet: Bebek katili için bir ''teşekkür etmediği'' kaldı