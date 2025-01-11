Öğretmen atamalarında KPSS şartı kalktı.. Artık AGS var

Öğretmen atamalarında KPSS şartını kaldıran Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Artık öğretmen atamaları KPSS ile değil Akademi Giriş Sınavı (AGS) ile yapılacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelik ile öğretmen atamalarında KPSS şartı kaldırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak yürürlüğe giren düzenlemeye göre, 1 Eylül 2025 tarihinden itibaren öğretmen atamalarında KPSS şartı aranmayacak. Bu tarihe kadar mevcut yönetmelik geçerli olacak.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin daha önce yaptığı açıklamada “AGS sınavını ÖSYM ile iş birliği içinde organize ettik. 2025’te ilk sınav 13 Temmuz’da yapılacak. Adaylar AGS sonuçlarına göre Milli Eğitim Akademisi’ne kabul edilecek. Akademideki eğitimlerini tamamladıktan sonra istihdam edilecekler” demişti.

Akademik Giriş Sınavı (AGS) öğretmen adaylarının sadece sınav puanlarına değil, eğitim ve uygulama süreçlerine de dayalı bir değerlendirme yapılmasını amaçlayan bir sistem. Sınav, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan programlara uygun olarak ÖSYM tarafından düzenlenecek.

AGS, sözel ve sayısal yetenek, tarih, Türkiye coğrafyası, eğitim mevzuatı gibi genel konuların yanı sıra, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ve 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu gibi yasal düzenlemeleri içerecek.

AGS, iki oturumdan oluşacak

2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS): Sözel ve sayısal yetenek, tarih, Türkiye coğrafyası, eğitim temelleri ve Türk milli eğitim sistemi ile ilgili mevzuat konularında 80 sorudan oluşacak.

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT): Adayların alan bilgisine yönelik 50 sorudan oluşacak.

Fen bilimleri, matematik, sosyal bilgiler, Türkçe gibi branşlarda AGS puanının %50’si ile ÖABT puanının %50’si birleştirilerek MEB-AGS puanı oluşturulacak.

Yabancı dil öğretmenliği adaylıklarında ise AGS puanının %50’si ile YDS veya e-YDS puanının %50’si birleştirilerek değerlendirme yapılacak. Adayların aynı yıl girdikleri en yüksek YDS/e-YDS puanı kullanılacak.

AGS, sözel ve sayısal yetenek, tarih, Türkiye coğrafyası, eğitim mevzuatı gibi genel konuların yanı sıra, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ve 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu gibi yasal düzenlemeleri içerecek.

AGS sonuçlarına göre adaylar Milli Eğitim Akademisi’ne kabul edilecek. Burada alacakları eğitim sürecini tamamlayan öğretmen adayları, doğrudan istihdam edilecek.