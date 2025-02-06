Özgür Erdursun EYT'yi kaçıranların emeklilik tarihini hesapladı

AK Parti iktidarı tarafından yıllarca "reddedilen" ancak son seçimler öncesinde apar topar TBMM'den geçirilerek yasalaşan Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesiyle milyonlarca hak sahibi emeklilik hakkına kavuşurken, EYT'den faydalanamayanların durumu belirsizliğini koruyor. Çalışma hayatıve sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun EYT düzenlemesini yakalayamayanların emeklilik tarihini tek tek hesapladı.

Türkiye'de 1999 yılında gerçekleştirilen sosyal güvenlik reformu, emeklilik için yaş şartını getirmiş ve bu durum birçok sigortalının emekliliklerini ertelemesine yol açmıştı.

Özellikle 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta girişi yapmış ve gerekli prim gün sayısını doldurmuş olmalarına rağmen yaş haddine takıldıkları için emekli olamayanlar, bu durumdan olumsuz etkilenmişti.

Kademeli emeklilik yasası henüz netleşmiş olmasa da, milyonlarca kişi bu konuda yapılacak düzenlemeleri yakından takip ediyor. Özellikle 1999-2008 yılları arasında çalışmaya başlayan ve EYT kapsamına girmeyen çalışanların gündeminden düşmüyor.

Dünya gazetesi yazarı Özgür Erdursun da bugünkü köşesinde 'Tüm çalışanların bilmesi gereken emeklilik detayları' başlığıyla kaleme aldığı yazısında EYTyi yakalayamayanların emeklilik tarihini hesapladı.

İşte sigortalı olma tarihine göre emeklilik hakları:

"Ülkemizde emeklilik 08-09-1999 tarihine kadar sigortalı olanlar, 09-09-1999-30- 04-2008 arası sigortalı olanlar ve 1-5-2008 sonrası sigortalı olanlar olmak üzere üçe ayrılıyor.

08-09-1999 tarihine kadar sigortalı olanlar EYT’lidir

08-09-1999 tarihine kadar sigorta başlan­gıcı olanlar ilk işe başlama tarihlerine göre 5000 gün ile 5975 gün arasında istenilen prim gün sayısına göre yaşa tabi olmadan emek­li olurlar. 08-09-1999 tarihine kadar sigorta­lı olan kadınlardan 20, erkeklerden sigortalı olduğu tarih 18 yaşından küçük olanlardan 18 yaş baz alınarak, 25 yıllık sigortalılık süresi istenilir. 08-09-1999 tarihine kadar sigortalı olup ilk işe başlama tarihine göre 5000-5975 gün arası kendilerinden istenen prim gün sa­yısını tamamlayamayanlar ise 3600 günle ka­dınlar 58, erkekler 60 yaşında emekli olur.

09-09-1999-30-04-2008 arası sigortalı olanlar

09-09-1999-30-04-2008 tarihleri arasında sigortalı olan kadınlar 58, erkekler 60 yaşında 7000 günle emekli olabilirler,

09-09-1999-30-04-2008 tarihleri arasında sigortalı olup 7000 gün prim sayısını tamam­layamayanlar ise 4500 prim günü 25 yıllık si­gortalılık süresi ile kadınlar 58, erkekler 60 yaşında emekli olacaklar.

01-05-2008 sonrası sigortalı olanlar

01-05-2008 sonrasında sigortalı olanlarda emeklilik yaşında 58-65 yaş aralığında kade­me vardır. Bu kademe prim gün sayısını 7200 güne tamamlama tarihine göre kadınlarda 58-65 yaş, erkeklerde 60-65 yaş aralığında­dır. 01-05-2008 sonrasında sigortalı olanlar ayrıca ilk işe başlama tarihlerine göre kade­meli olarak 4600 günle 5400 gün arasında ka­dınlar 61, erkekler 63 yaşında emekli olurlar.

Emeklilikte 30-04-2008 tarihine kadar sigor­talı olanların son ödenen 2520 gününe bakı­larak hangi statüden emekli olacakları be­lirlenir. 01-05-2008 ve sonrasında sigortalı olanlarda ise tüm prim gün sayısına bakıla­rak, hangi statüden fazla gün var ise o statü­nün (SSK-Bağ-Kur-Emekli Sandığı) şartları ile emekli olunur.

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