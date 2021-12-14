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Prof. Dr. Özgür Demirtaş’tan asgari ücret tahminini açıkladı

Prof. Dr. Özgür Demirtaş’tan asgari ücret tahminini açıkladı

Ünlü ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, "keşke haksız çıksam ama maalesef haklı çıkacağım" diyerek asgari ücrete yapılacak olan zam oranı için tahminini açıkladı.

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, asgari ücrete dair tahmini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı.

Demirtaş, asgari ücretin 4 bin TL üzerine çıkarılacağı tahmininde bulundu. Demirtaş, konuyla ilgili değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

 Asgari ücret 4000 TL üstüne çıkarılır. Büyük zam yapıldığı söylenir. Bazı ekonomi ve finans bilmeyen asgari ücretliler ilk önce sevinirler. Sonra artan maaşları ile ilk önce gıda ürünleri almaya giderler.

 Ocak-Şubat gibi gıda ürünlerinin fiyatı uçar. Sonra bir bakarlar ki 2 yıl önce, 2000 TL maaşları ile çok daha fazlasını alabiliyorlarmış. Maaşları artmış ama alım güçleri çakılmış… Keşke haksız çıksam ama maalesef haklı çıkacağım.

Etiketler prof. dr. özgür demirtaş asgari ücret zam 2022 asgari ücret zammı
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