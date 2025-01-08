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SGK açıkladı: Yemek kartıyla market alışverişinde yeni dönem

SGK açıkladı: Yemek kartıyla market alışverişinde yeni dönem
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SGK'dan yemek kartları, çeki ve kuponu için açıklama geldi. Yemek ödemelerinde prim muafiyeti ile ilgili yapılan duyuruda, "Yemek kartı/çeki/kuponu sadece yemek bedeli ödemelerinde kullanıldığında, yüklenen tutar prime esas kazanca dahil edilmeyecektir" denildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yemek kartları, çekleri ve kuponlarıyla ilgili yapılan yemek ödemelerinde prim muafiyeti uygulamasına ilişkin açıklama yaptı.

SGK'nın sosyal medya hesabından  yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Yemek kartı/çeki/kuponu sadece yemek bedeli ödemelerinde kullanıldığında, yüklenen tutar prime esas kazanca dahil edilmeyecektir.

 Yemek kartı/çeki/kuponunun yemek dışında başka amaçlarla kullanılması halinde 158,00 TL’lik tutar prime tabi tutulmayacak ancak bu tutarı aşan kısım prime esas kazanca tabi olacaktır.

SGK'dan yemek kartları, çeki ve kuponu için açıklama geldi. Yemek ödemelerinde prim muafiyeti ile ilgili yapılan duyuruda, "Yemek kartı/çeki/kuponu sadece yemek bedeli ödemelerinde kullanıldığında, yüklenen tutar prime esas kazanca dahil edilmeyecektir" denildi.

2025 yılı yemek ücreti bedeli

2024 yılı günlük yemek ücreti 1 Ocak’tan itibaren KDV dahil 170 TL olarak belirlenmişti. Asgari ücret 2024’te yüzde 49,11 artarken yemek ücretleri ise 54,54 oranında artırılmıştı. Resmi Gazete'nin mükerrer kararına göre, yeni yılda geçerli olacak bazı vergi ve harçlar yeniden değerleme oranında yükseltildi. Ayrıca günlük yemek ve yol ücretleri de belli oldu. Bu kapsamda yemek parası istisna tutarı 2025 yılında 240 lira olarak ödenecek. Böylece aylık yemek parası 6 bin 240 liraya yükselmiş oldu. Artış ise yüzde 41'i aştı.

 

Etiketler yemek kartı yemek kartı ile alışveriş alışveriş çalışanlar SGK sosyal güvenli kurumu
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