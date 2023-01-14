SGK erken emekli olabilecek meslekleri açıkladı
Türkiye'de milyonlarca çalışanın hayallerini süsleyen emeklilik hakkı bazı meslek grupları için farklı hesaplanıyor. En şanslı gruplar ise "erken emeklilik" hakkı olan meslek gurupları... Sosyal Güvenlik Kurumu erken emekli olacak meslekleri duyurdu.
EYT tasarısının ardından Türkiye'de en fazla konuşulan meselelerden biri de emeklilik yaşı haline geldi. Bazı insanlar 65 yaşında emekli olmayı normal karşılarken, bazı vatandaşlar da bu yaşın çok geç olduğunu belirtiyor. Peki 65 yaşında emeklilik bütün meslekleri kapsıyor mu? SGK'nın bu soruya verdiği cevap "hayır" oldu.
SGK tarafından belirlenen birçok meslek kolunda çalışan vatandaşlar çok daha erken yaşlarda emekliliğe kavuşabilecek.
ERKEN EMEKLİ OLACAK MESLEKLER
Yayınlanan listeye göre bu meslek mensuplarının primleri belirli bir oran ile çarpılmakta. Çarpılacak oran ise meslekten mesleğe değişiklik gösteriyor. Örneğin en yüksek çarpan oranına sahip meslek madencilik olurken, çalışma koşulları daha iyi olan mesleklerde bu oran giderek düşürülüyor. SGK, 30 tane meslek kolunu açıkladı. Siz de e-Devlet'ten bulunduğunuz meslek kolunu kontrol ederek erken emekli olup olmayacağınızı öğrenebilirsiniz. İşte erken emeklilik şansına sahip olan 30 meslek
1) Madencilik ve Yeraltı İşleri
2) Civa üretimi alanında çalışan işçiler
3) Asit üretimi yapan fabrika ve atölye işçileri
4) Demir ve çelik fabrikalarında çalışan işçiler
5) Sahil Güvenlik Komutanlığı personelleri
6) Gazeteciler
7) Radyoaktif işletmelerde çalışanlar
8) Türk Silahlı Kuvvetleri personelleri
9) Emniyet, Polis ya da MİT çalışanları
10) Gardiyanlar ve ceza infaz kurumunda çalışanlar
11) TRT'de haberleşme hizmetinde çalışan personeller
12) Milletvekilleri
13) Bakanlar ve Cumhurbaşkanı yardımcıları
14) Kurşun ve Arsenik bazlı atölye ve fabrikalarda çalışanlar
15) Su altında çalışılan işler
16) Döküm fabrikaları çalışanları
17) Alüminyum fabrikalarında çalışan işçiler
18) Çimento fabrikaları personelleri
19) Cam üretimi yapan fabrika ve atölyeler
20) Kök fabrikalarında çalışanlar
21) Termik santral personelleri
22) İtfaiye ve yangın söndürme görevlileri
23) Diş hekimleri
24) İhtiyat pilotları
25) Doktorlar
26) Eczacılar
27) Ebeler
28) Hemşireler
29) Hastabakıcılar
30) Toplum sağlık teknisyenleri
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