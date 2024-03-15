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SGK'dan geriye dönük inceleme: ''Uyanık'' patronlar da, çalışanlar da yanacak!

SGK'dan geriye dönük inceleme: ''Uyanık'' patronlar da, çalışanlar da yanacak!
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Sosyal Güvenlik Kurumu, çalışanlarını düşük maaşla göstererek elden maaş ödemesi yaparak ödemesi gereken sigorta primlerini ödemeyen ve kendisini çalışmadığı halde çalışıyor gibi göstererek emeklilik hakkı kazanan çalışanlar için geriye dönük dev bir inceleme başlattı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), işverenlerin ve işçilerin de başını yakacak büyük bir inceleme çalışması için adım attı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kayıt dışı istihdamı önlemek amacıyla yeni bir çalışma başlattı. Bu çalışma çerçevesinde, milyonlarca işçinin ve işverenin hesapları detaylı bir şekilde incelenecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 2024 Strateji Planı'nda, sigortalı işçi istihdam eden ancak çalışanlarına sigorta yapmayan veya yapılan sigortalarda primleri eksik yatıran işyerlerinin ve çalışan olmadığı halde kendini sigortalı olarak gösterenlerin belirlenmesi için yapılacak çalışmalar da bulunuyor.

SGK'nın 2024-2028 Stratejik Planı'nda yer alan denetim ve kontroller, birçok işyeri ve çalışan için zorlu bir süreci beraberinde getirecek.

Geçen yıl yapılan denetimler sonucunda 112 bin 302 iş yerinin kayıt dışı çalıştığı tespit edilmesi, SGK'yı denetimlerini artırmaya teşvik etti. Bu denetimler sonucunda 5 yıl içinde 105 bin iş yerinin ve 700 bin kişinin daha kayıt altına alınması hedefleniyor.

2023 yılında SGK tarafından yapılan değerlendirmeler ve incelemeler neticesinde, toplamda 774 bin 258 kişinin sigortasız olarak kayıt dışı çalıştırıldığı belirlenmişti. 5 yıl içinde ise 1 milyon 474 bin 258 kayıt dışı çalışan işçinin sisteme dahil edilmesi bekleniyor.

SGK, bu çalışma ile yasal bir işte çalışarak istihdama katılan işçilerin çalışmalarının gün veya ücret olarak ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına eksiksiz bir şekilde bildirilmesini hedefliyor.

Ülkemizde birçok şirket, çalıştırdığı işçiyi ya hiç bildirmiyor, ya da bildiriyor ancak çalıştığı gün sayısını eksik gösteriyor ya da çalışma gün sayısı tam gösteriliyor ancak sigorta primleri ödenen maaş miktarı üzerinden yatırılmıyor.

 Bu kayıt dışı istihdam sonucunda SGK'nın gelirleri azalırken, işçiler de uzun vadede emeklilik hakkına bir türlü kavuşamıyor. Bu nedenle SGK, geriye dönük bir inceleme başlatarak kayıt dışı istihdamı önlemeyi amaçlıyor.

Etiketler SGK inceleme denetim işveren çalışan patron emekli işçi
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