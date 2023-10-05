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Sosyal Güvenlik Kurumu'na yüzlerce personel alınacak

Sosyal Güvenlik Kurumu'na yüzlerce personel alınacak
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Sosyal Güvenli Kurumu'na toplam 1.392 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) 1392 sözleşmeli personel alınacağını bildirdi.

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: "Sosyal Güvenlik Kurumumuza, 1231 büro personeli, 130 destek personeli, 27 koruma güvenlik görevlisi, 4 teknisyen olmak üzere toplam 1.392 sözleşmeli personel alımı gerçekleştiriyoruz.

BAŞVURU TARİHLERİ 5-11 EKİM
Başvuru tarihleri, 5-11 Ekim 2023. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) ailemize katılacak yeni mesai arkadaşlarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Detaylar ve başvuru için ÖSYM sistemini takip edebilirsiniz."

Sözleşmeli personel alımına ilişkin detaylara ÖSYM'nin internet sitesinden erişilebiliyor.

AA

Etiketler sosyal güvenlik kurumu sgk personel alımı büro personeli
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