THY’den yeni iş ilanı: 16 maaş verilecek

Türk Hava Yolları yer operasyonları için yeni bir iş ilanı açtı. İş ilanında başvuru sonrası işe alınacak kişiler için 16 maaş ödeneceği belirtildi.

Türk Hava Yolları Yer Operasyon Eğitmen Adayı ilanıyla yeni bir iş ilanı açtı.

THY'nin iş ilanına başvurmak isteyen adaylarda aranan temel şartlar şu şekilde:

T.C. vatandaşı ya da mavi kart sahibi olmak,

01.01.1990 ve sonrası doğumlu olmak,

En az 4 yıllık üniversitelerin lisans programından mezun olmak,

Yurt dışı üniversite mezunları için YÖK denklik belgesine sahip olmak.

Ayrıca adayların, havacılık yer operasyon süreçlerinde en az 4 yıllık deneyime sahip olmaları ve ileri düzeyde İngilizce bilmeleri gerekiyor. İngilizce sınavı ise Türk Hava Yolları tarafından yapılacak.

Adayların adli sicil ve arşiv kaydının bulunmaması, daha önce çalıştıkları kurumlardan disiplin cezasıyla ayrılmamış olmaları ve THY veya iştiraklerinden fesih yoluyla ilişiklerinin kesilmemiş olması şart koşuluyor.

Başvurular, THY’nin resmi kurumsal web sitesi üzerinden 17 Ağustos 2025 Pazar günü saat 23.55’e kadar alınacak. Süreç dijital ortamda ilerleyecek.

İşte THY'nin başvuru yapacak kişiler için sunduğu şartlar:

Yıllık toplam 16 maaş ödeme sistemi,

Akademik gelişim odaklı esnek izin imkânları,

Yurtiçi ve yurtdışında indirimli uçak bileti hakları,

Yeni evlenen çalışanlara özel evlilik yardımı,

Kapsamlı özel sağlık sigortası,

Dil tazminatı uygulaması,

Psikolojik destek hizmeti,

THY’nin yaygın servis ağıyla ulaşım kolaylığı,

Anlaşmalı otellerde özel indirimler,

Kapsamlı kişisel ve mesleki gelişim eğitimleri.



