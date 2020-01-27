TÜİK'in işsizlik sayısı yalan mı ? Bu hesap kafa karıştırdı

Türkiye İstastistik Kurumu’na (TÜİK) göre işsizlik oranı 2019 Ekim ayında 2018 yılının aynı ayına göre 1.8 puan artarak yüzde 13.4’e yükseldi.

Ancak bu düzeyiyle bile Cumhuriyet tarihinin en üst düzeyine ulaşan işsizlik rakamlarının hesaplanmasında bir ayrıntı dikkat çekti. İddialara göre kurum, oranı düşük göstermek için çalışma çağında olan 15 yaş üstü nüfus içerisindeki çalışma isteğinde olan kesimde yüzde 90’lık bir “operasyon” yaptı.

Konuyu köşesine taşıyan Dünya Gazetesi yazarı Alaaattin Aktaş, “TÜİK’in sükutu ikrardan mı geliyor?” başlıklı yazısında “Çalışma çağına gelen insanlar bir anda zengin olmuş ve çalışmaya gerek duymaz hale mi gelmiş ya da başka nedenle mi işgücü piyasasına girmemeye başlamış, meçhul.” dedi.

Aktaş şu ifadeleri kullandı:

“İşsizlik böyle mi düşük gösteriliyor?

“İşsizlik oranının ekim ayı itibarıyla yüzde 13.4 düzeyinde açıklandığını hatırlatıp bu köşede 13 Ocak’ta dile getirdiğimiz soruyu bir kez daha soralım:

“İşsizlik oranının bu düzeyde kalmasını işgücünün düşük görünmesi mi sağlıyor?”

Çalışmak isteyen az olursa ya da az gösterilirse doğaldır ki işsiz sayısı ve işsizlik oranı da az olur.

Düşünün, çalışma çağında 100 kişinin bulunduğu bir toplulukta 50 kişi çalışmak ister ve bunların 40’ına iş bulunursa işsiz sayısı 10’dur ve işsizlik oranı da (10/50) yüzde 20’dir. Peki bu toplulukta çalışmak isteyenlerin sayısı azalırsa ne olur? Örneğin 45 kişi çalışmak ister, 40 kişi çalışır, 5 kişi işsizdir, işsizlik oranı da (5/45) yüzde 11’dir.

Tekrar gerçek sayılara dönelim. Eğer geçen yıl çalışmak isteyenlerin sayısı önceki yıllar ölçüsünde artmış olsaydı işsizlik oranı yüzde 13.4 değil yüzde 15.7 düzeyinde oluşacaktı.”