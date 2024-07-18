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Türkiye'de en hızlı iş sahibi olup, en çok kazandıran üniversite bölümleri belli oldu

Türkiye'de en hızlı iş sahibi olup, en çok kazandıran üniversite bölümleri belli oldu
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Türkiye İstatistik Kurumu, Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri istatistiklerini açıkladı. İşte TÜİK verilerine göre Türkiye'de en hızlı iş sahibi olup, en çok kazandıran üniversite bölümleri...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 yılına ait Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri’ni açıkladı.

Buna göre lisans mezunlarında kayıtlı istihdam oranı 2023 yılında %75,6 olarak gerçekleşti.

Lisans mezunlarının kayıtlı istihdam oranı 2022 yılında %75,1 iken, bu oran 2023 yılında %75,6 olarak gerçekleşti. Ön lisans mezunları için kayıtlı istihdam oranı ise 2022 yılında %67,3 iken, bu oran 2023 yılında %67,7 olarak hesaplandı.

En yüksek kayıtlı istihdam oranına sahip lisans bölümü %96,2 ile özel eğitim öğretmenliği oldu

 Lisans seviyesinde en yüksek kayıtlı istihdama sahip olan bölümler özel eğitim öğretmenliği (%96,2), tıp (%95,3), dil ve konuşma terapisi (%93,9), elektrik öğretmenliği (%93,2) ile ebelik (%92,4) oldu.

İlk 10 bölüm için kayıtlı istihdam oranı (lisans), 2023

Türkiye İstatistik Kurumu, Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri istatistiklerini açıkladı. İşte TÜİK verilerine göre Türkiye'de en hızlı iş sahibi olup, en çok kazandıran üniversite bölümleri...

En yüksek kayıtlı istihdam oranına sahip lisans alanı %87,4 ile sağlık ve refah oldu

 Uluslararası Standart Eğitim ve Öğretim Alanları Sınıflaması, 2013'e göre lisans seviyesinde kayıtlı istihdam oranının en yüksek olduğu ilk beş alan; sağlık ve refah (%87,4), mühendislik, imalat ve inşaat (%83,7), eğitim (%79,8), bilişim ve iletişim teknolojileri (%79,6) ile iş, yönetim ve hukuk (%74,8) oldu.

 En yüksek kayıtlı istihdam oranına sahip ön lisans bölümü %92,1 ile polis meslek eğitimi oldu

 Ön lisans seviyesinde en yüksek kayıtlı istihdama sahip olan bölümler polis meslek eğitimi (%92,1), elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtımı (%88,7), endüstriyel kalıpçılık (%86,1), metalurji (%85,5) ile avcılık ve yaban hayatı (%84,7) ve kaynak teknolojisi (%84,7) oldu.

En yüksek kayıtlı istihdam oranına sahip ön lisans alanı %77,3 ile mühendislik, imalat ve inşaat oldu

 Ön lisans mezunlarının eğitim ve öğretim alanlarına göre kayıtlı istihdam oranının en yüksek olduğu ilk beş alan; mühendislik, imalat ve inşaat (%77,3), doğa bilimleri, matematik ve istatistik (%71,7), hizmetler (%71,0), bilişim ve iletişim teknolojileri (%70,4) ile tarım, ormancılık, balıkçılık ve veterinerlik (%69,6) olarak gerçekleşti.

Lisans mezunlarında ortalama ilk iş bulma süresi 14,4 ay olarak gerçekleşti

 Lisans mezunlarında ortalama ilk iş bulma süresi 2022 yılında 15,0 ay iken bu süre 2023 yılında 14,4 ay oldu. Ön lisans mezunlarının ortalama ilk iş bulma süresi ise 2022 yılında 16,8 ay iken, 2023 yılında 15,9 ay olarak hesaplandı.

 İlk iş bulma süresinin en kısa olduğu lisans bölümü 2,3 ay ile dil ve konuşma terapisi oldu

 Lisans mezunlarının mezuniyetleri sonrası ilk iş bulma süre ortalamasının en kısa olduğu bölümler; dil ve konuşma terapisi (2,3 ay), tıp (4,2 ay), özel eğitim öğretmenliği (4,2 ay), eczacılık  (5,5 ay) ile ebelik (7,3 ay) oldu.

 İlk 10 bölüm için ilk iş bulma süresi (lisans), 2023

Türkiye İstatistik Kurumu, Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri istatistiklerini açıkladı. İşte TÜİK verilerine göre Türkiye'de en hızlı iş sahibi olup, en çok kazandıran üniversite bölümleri...

İlk iş bulma süresinin en kısa olduğu lisans alanı 8,7 ay ile sağlık ve refah oldu

Lisans mezunları için ilk iş bulma süresinin en kısa olduğu ilk beş eğitim ve öğretim alanı; sağlık ve refah (8,7 ay), mühendislik, imalat ve inşaat (11,6 ay), bilişim ve iletişim teknolojileri (11,9 ay), eğitim (12,1 ay) ile hizmetler (13,5 ay) olarak gerçekleşti.

 İlk iş bulma süresinin en kısa olduğu ön lisans bölümü 2,9 ay ile polis meslek eğitimi oldu

 Ön lisans mezunlarının mezuniyetleri sonrası ilk iş bulma süre ortalamasının en kısa olduğu beş bölüm; polis meslek eğitimi (2,9 ay), optisyenlik (9,0 ay), aşçılık (10,7 ay), sivil havacılık kabin hizmetleri (11,6 ay) ile eczane hizmetleri (11,9 ay) oldu.

 İlk iş bulma süresinin en kısa olduğu ön lisans alanı 13,4 ay ile hizmetler oldu

 Lisans mezunları için ilk iş bulma süresinin en kısa olduğu ilk beş eğitim ve öğretim alanı; hizmetler (13,4 ay), doğa bilimleri, matematik ve istatistik (13,7 ay), mühendislik, imalat ve inşaat (14,4 ay), sağlık ve refah (15,3 ay) ile bilişim ve iletişim teknolojileri (16,3 ay) olarak gerçekleşti.

 Ortalama kazancın en yüksek olduğu lisans bölümü pilotaj oldu

 Lisans mezunlarının kazanç durumları incelendiğinde, aylık ortalama kazancı en yüksek olan beş bölüm sırasıyla; pilotaj, matematik mühendisliği, uçak mühendisliği, kontrol ve otomasyon mühendisliği, gemi makineleri işletme mühendisliği oldu.

 Ortalama kazancın en yüksek olduğu bölümler (lisans), 2023

Türkiye İstatistik Kurumu, Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri istatistiklerini açıkladı. İşte TÜİK verilerine göre Türkiye'de en hızlı iş sahibi olup, en çok kazandıran üniversite bölümleri...

Ortalama kazancın en yüksek olduğu ön lisans bölümü perakende satış ve mağaza yönetimi oldu

Ön lisans mezunlarının kazanç durumları incelendiğinde, aylık ortalama kazancı en yüksek olan beş bölüm; perakende satış ve mağaza yönetimi, polis meslek eğitimi, uçak teknolojisi, marka iletişimi ile elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtımı oldu.

Sağlık ve refah lisans mezunlarının kendi alanında çalışma oranı %79,3 oldu

 Ücretli çalışan (SGK 4/A) lisans mezunlarının öğrenim gördükleri eğitim ve öğretim alanı ile uyumlu bir meslek grubunda çalışma oranının en yüksek olduğu ilk beş alan; sağlık ve refah (%79,3), iş, yönetim ve hukuk (%79,3), mühendislik, imalat ve inşaat (%63,9), eğitim (%62,7) ile bilişim ve iletişim teknolojileri (%59,4) oldu. En düşük uyum ise %19,9 ile sosyal bilimler, gazetecilik ve enformasyon alanında gerçekleşti.
 
Ücretli çalışan (SGK 4/A) ön lisans mezunlarının öğrenim gördükleri eğitim ve öğretim alanı ile uyumlu bir meslek grubunda çalışma oranının en yüksek olduğu ilk beş alan; iş, yönetim ve hukuk (%65,6), mühendislik, imalat ve inşaat (%59,5), hizmetler (%57,8), sağlık ve refah (%45,4) ile doğa bilimleri, matematik ve istatistik (%44,3) oldu. En düşük uyum ise %8,1 ile sosyal bilimler, gazetecilik ve enformasyon alanında gerçekleşti.

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