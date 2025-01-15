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Türkiye'nin en çok işçi kaybeden sektörü belli oldu

Türkiye'nin en çok işçi kaybeden sektörü belli oldu
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı "Kasım 2024 Ücretli Çalışan İstatistikleri"ne göre Türkiye'de sektör sektör çalışan sayılarındaki değişm ortaya çıktı...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2024'e ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Kasım 2023'te 15 milyon 301 bin 629 kişi olan sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, Kasım 2024'te yıllık bazda yüzde 2,9 artışla 15 milyon 741 bin 665 kişiye yükseldi.

Ücretli çalışan sayısı yıllık %2,9 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2024 Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %2,9 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 301 bin 629 kişi iken, 2024 yılı Kasım ayında 15 milyon 741 bin 665 kişi oldu.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2024 Kasım ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe %0,7 azaldı, inşaat sektöründe %6,3 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe %4,3 arttı.

Ücretli çalışanlar, Kasım 2024 (Bin kişi)

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı "Kasım 2024 Ücretli Çalışan İstatistikleri"ne göre Türkiye'de sektör sektör çalışan sayılarındaki değişm ortaya çıktı...

Ücretli çalışanların sektörlere göre dağılımı, Kasım 2024

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı "Kasım 2024 Ücretli Çalışan İstatistikleri"ne göre Türkiye'de sektör sektör çalışan sayılarındaki değişm ortaya çıktı...

Ücretli çalışan sayısı aylık %0,3 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2024 Kasım ayında bir önceki aya göre %0,3 arttı.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2024 Kasım ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe aynı kaldı, inşaat sektöründe %0,4 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe %0,5 arttı.

Ücretli çalışanların aylık değişim oranları (%), Kasım 2024

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı "Kasım 2024 Ücretli Çalışan İstatistikleri"ne göre Türkiye'de sektör sektör çalışan sayılarındaki değişm ortaya çıktı...

Ücretli çalışanların sektörlere göre aylık değişim oranları (%), Kasım 2024

 Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı "Kasım 2024 Ücretli Çalışan İstatistikleri"ne göre Türkiye'de sektör sektör çalışan sayılarındaki değişm ortaya çıktı...

 

 

Etiketler tüik sektörler çalışanlar türkiye istatistik kurumu çalışan istatistikleri
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