Türkiye'nin en mutsuz meslekleri belli oldu

Careerbliss tarafından çalışan memnuniyetine dair yapılan son araştırma hem Türkiye’deki iş dünyasının gerçek yüzünü hem de en mutsuz meslek gruplarını ortaya koydu.

Careerbliss verilerine göre Türkiye'nin en mutsuz meslekleri açıklandı. Careerbliss’in paylaştığı son datalara göre, Türkiye’de çalışanların mutluluk seviyeler meslek gruplarına göre büyük farklılık gösterdi. İşte Türkiye'nin sırasıyla en mutsuz meslek grupları:

1. Muhasebeci

2. Güvenlik Görevlisi

3. Kasiyer

4. Gözetmen

5. Sunucu

6. Saha Servis Mühendisi

7. Müşteri Hizmetleri Uzmanı

8. Hemşire