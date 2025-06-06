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Ünlü ekonomi muhabiri asgari ücretteki ara zam ihtimalini açıkladı

Ünlü ekonomi muhabiri asgari ücretteki ara zam ihtimalini açıkladı
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Türkiye'de milyonlarca asgari ücret ile çalışanlarla birlikte hem ailelerini hem de özel sektör çalışanlarının merakla beklediği "ara zam" ihtimali için kötü haber canlı yayında geldi.

Türkiye'de her geçen gün artan geçim şartları yüksek enflasyon, gelir adaletsizliği nedeniyle tüm çalışanlar ve emekliler gözlerini Temmuz ayında yapılacak bir maaş zammına çevirdi. 

İktidarın asgari ücrete zam yapma planı şimdilik yok gözükse de çalışanların gözü kulağı yine de bir umutla Ankara'da.

Türkiye'de geçim koşulları her geçen gün ağırlaşıyor. TÜRK-İŞ verilerine göre, dört kişilik bir ailenin yalnızca gıda harcamalarını karşılayabilmesi için aylık 25.092 TL'ye ihtiyaç duyulurken; barınma, ulaşım, sağlık ve eğitim gibi temel ihtiyaçlarla birlikte bu rakam 81.734 TL’ye ulaşıyor. Bekâr bir çalışanın yaşama maliyeti ise 32.463 TL olarak hesaplanıyor. 

 2025 Ocak ayında 22 bin 104 TL olarak belirlenen asgari ücret 5 ayda enflasyon karşısında 3 bin 337 TL eridi. Bu nedenle asgari ücrete ara zam konusu yeniden gündeme geldi. 

Sözcü TV'nin Ekonomi Muhabiri Erdoğan Süzer, asgari ücrete Temmuz ayında ara zammın gelip gelmeyeceğine dair önemli açıklamalarda bulundu. Süzer, asgari ücrete ara zammın yüzde 1 bile ihtimalin bulunmadığını ifade etti ve kulis boyutunda bakarak şu sözleri kullandı:

"İktidarın böyle bir hesabı yok çok büyük bir sürpriz olmazsa. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nı dinlediğiniz zaman ve diğer bakanlara baktığınız zaman böyle bir çalışmanın olmadığını anlıyorsunuz. Çünkü, ekonomi küçülüyor. Sanayi, imalat sanayi ve tarım ekside. Reel sektör zorda, onu canlandırmaya çalışıyor. Asıl yapılması gereken ise demokrasi ile ilgili şeyler" şeklinde konuştu.

 İşçilik maliyetlerini artıracak en ufak harekete tahammülün olmadığını kaydeden Süzer, "Kamu işçileri aylardır masada zam oranı söylenmedi. Durum bu kadar ortada. Asgari ücrete ara zam ihtimali çok düşük bir durum" dedi.

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