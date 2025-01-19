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Uzaktan ve esnek çalışmada şartlar genişletildi

Uzaktan ve esnek çalışmada şartlar genişletildi
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Uzun zamandır beklenen uzaktan çalışma modelinde yeni dönem başlıyor. Kadınlar ve gençlerin de iş gücüne katılımını destekleyecek programda aylık ücretler de 12 bin TL'den 15 bin TL'ye yükseltildi.

Şubat ayında başlatılacak yeni proje ile hem üniversite öğrencilerine hem de ev kadınlarına cep harçlıkları çıkarma imkânı verilecek. Daha önce duyurulan ve sadece üniversite öğrencilerini kapsayacağı belirtilen proje ev kadınlarını da içerecek şekilde genişletildi. Edinilen bilgilere göre, 12 bin lira olarak belirlenen cep harçlığı miktarı da 15 bin liraya çıkarıldı. Proje ile, üniversite öğrencilerinin part-time olarak kamuda 10 ay istihdam edilmelerini, kadınların ise ‘home-ofis’ sistemi ile evden çalışabilmeleri hedefleniyor. Belli iş kollarında kadınlar 10 ay süreyle istihdam edilecekler.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre bu sistemle kamuda belli alanlarda istihdam edilecek olanlara 15 bin lira ücret verilecek. Çalışma saatleri esnek olacak. Özellikle bebeği olan ev kadınları hangi saatlerde çalışacaklarını kendileri belirleyecek. Üniversite öğrencilerine ve ev kadınlarına verilecek ücretler İşsizlik Fonundan karşılanacak.

Üniversite öğrencileri, yeşil dönüşümü destekleme programları kapsamında ağaçlandırma, geri dönüşümü destekleme faaliyetlerinde, sosyal hizmetleri destekleme faaliyetlerinde, çocuk bakımında, engelli-yaşlı hasta bakımına yönelik faaliyetlerin desteklenmesi gibi iş kollarında çalışacaklar. Yine tarımsal üretim uygulamaları ve hayvancılık faaliyetlerinde iş imkânı
sunulacak.

 

 

Türkiye Gazetesi

Etiketler uzaktan çalışma evden çalışma ev kadını gençler kadınlar iş gücü
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