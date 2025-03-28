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Uzman isim açıkladı: Hakkınızı yiyen patronunuzdan paranızı böyle alabilirsiniz

Uzman isim açıkladı: Hakkınızı yiyen patronunuzdan paranızı böyle alabilirsiniz
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Çalışma hayatı ve sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, tüm çalışanları ve doğal olarak da tüm işverenleri ilgilendiren bir ayrıntıyı açıkladı. Düzensiz maaşın haklı fesih nedeni olduğunu belirten Erdursun, maaş ödemelerinde düzensizlik olan çalışanlara hem maaşlarını almanın hem de tazminat almanın yolunu açıkladı.

İşverenin maaşları zamanında ödememesinin çalışanlara haklı fesih hakkı tanıdığını belirten çalışma hayatı ve sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, bu durumda işçilerin noter aracılığıyla fesih bildirimi yaparak iş akdini sonlandırabileceğini söyledi. Çalışanın haklarını koruyabilmesi için zorunlu arabuluculuk sürecine başvurması gerektiğini vurguladı.

Maaş gecikmelerinin yalnızca özel sektör çalışanlarını değil, belediye çalışanları ve emeklilik sonrası çalışmaya devam edenleri de etkilediğini belirten SGK Uzmanı Erdursun, bu grupların da haklı fesih ve kıdem tazminatı talep edebileceğini ifade etti.

Erdursun, emekli maaşlarına haciz işlemlerine dair de bilgi verdi. Emekli maaşlarının yalnızca belirli borçlar nedeniyle haczedilebileceğini belirten uzman, bu işlemin kişinin açık rızası olmadan yapılamayacağını vurguladı.

Özgür Erdursun'un Dünya'daki yazısının tamamı için...

Etiketler Özgür Erdursun düzensiz maaş işveren patron çalışan
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